El pasado domingo, el papa León XIV llegó a la Argentina para encabezar distintas misas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. En su primera actividad, dejó una ofrenda floral en el Monumento a Don José de San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

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Muchas personas acompañaron al Sumo Pontífice en su trayecto desde Aeroparque hacia la Plaza San Martín, donde se encuentra el monumento. Una de ellas fue la mediática Victoria Xipolitakis, quien se filmó allí mientras le cantaba: "Papa León, te queremos un montón". El video circuló rápidamente en redes sociales.

Su primer discurso

El primer discurso de León XIV fue en el Palacio Libertad, donde le habló a todo el arco político a través de una cadena nacional. Allí, habló de varios temas incómodos para el Gobierno, ya que hizo referencia a sectores habitualmente atacados por el presidente Javier Milei. "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Argentina posee muchos recursos humanos; hacer fructificar esas riquezas exige prestar atención a los jóvenes. Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños", expresó.

“Un montón”: el video de Vicky Xipolitakis filmando al papa León XIV en Buenos Aires.

Asimismo, en otro tramo sostuvo: "Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación".