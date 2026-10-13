Mónica Guido fue internada: cómo está su salud y qué le ocurrió

Mónica Guido atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La ex vedette, de 64 años, lleva tres semanas internada en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece sedada en el tercer piso del establecimiento y con un cuadro que, según trascendió, es delicado.

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Un pedido de ayuda que hizo pública la situación

La noticia se conoció porque personas cercanas a la actriz decidieron contactar a Ángel de Brito para visibilizar lo que estaba viviendo. A partir de ese llamado, LAM (América TV) dio a conocer los detalles de su internación y del recorrido que hizo por distintos centros médicos en los últimos meses.

Mónica Guido se encuentra internada en el Hospital Fernández.

Según se informó, Guido ya había sido atendida en varias ocasiones tanto en el propio Fernández como en el Hospital Rivadavia, antes de volver al primero, donde continúa bajo tratamiento.

Qué le ocurrió

El origen del cuadro está vinculado a afecciones crónicas que la acompañan desde hace más de 15 años. De acuerdo con lo detallado en el ciclo, la ex actriz sufre una enfermedad mixta del tejido conectivo, a la que se suman un síndrome de Raynaud severo y fibromialgia.

Los dolores que le provocan esas patologías son tan intensos que el equipo médico tuvo que recurrir a la morfina para aliviarlos. Además, recibe antibióticos por vía endovenosa para combatir infecciones asociadas a su enfermedad de base.

A ese panorama se agrega una complicación ósea en la rodilla izquierda que le dificulta caminar. Incluso antes de esta internación, ya se movilizaba habitualmente en silla de ruedas.

Una década y media de dolencias

No es la primera vez que su salud genera preocupación, en 2014, Guido contó públicamente que un desgarro en el hombro le había provocado una tendinitis grave que le impedía cumplir con tareas tan simples como hacer la cama o limpiar, y que incluso tuvo que rechazar un trabajo por esas limitaciones. En aquella época también reveló que pasaba por un momento económico complicado y que vendía ropa para mantenerse.

Un ícono de la televisión de los 90

Lejos de ese presente, Guido fue una de las caras más populares de la pantalla chica. Compartió elencos con Jorge Porcel, Guillermo Francella, Emilio Disi y Berugo Carámbula, y formó parte de éxitos como Las gatitas y ratones de Porcel, Brigada Cola, 22, el loco y Buenos vecinos. También fue tapa de Playboy. Su última aparición televisiva fue en 2005, en Casados con hijos, donde interpretó a un antiguo amor de Pepe Argento.

Sin fecha de alta

Por ahora, su entorno sigue de cerca cada parte médico, mientras los profesionales del hospital porteño trabajan para estabilizar su estado. No hay precisiones sobre los plazos de recuperación ni sobre un posible alta.