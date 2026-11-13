Momo Weich mostró cómo construye las casas sustentables de la comunidad en la que vive

Los videos de Momo Weich permiten observar el paso a paso de una técnica de construcción artesanal que aprovecha recursos del entorno.

La bioconstrucción volvió a quedar en el centro de la escena a partir de una publicación de Momo Weich, quien compartió imágenes del trabajo que realiza en las sierras de Córdoba. Los videos permiten conocer una etapa poco visible de las viviendas sustentables: la preparación de materiales naturales y el levantamiento de los muros.

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Momo Weich mostró el proceso de construcción de una casa sustentable

A través de dos videos, Momo Weich compartió detalles de una obra que se encuentra en pleno desarrollo dentro de la comunidad en la que vive. Las grabaciones muestran cómo varias personas trabajan en el cerramiento de las paredes mediante una técnica que combina madera, barro y fibras vegetales.

Las imágenes fueron registradas desde el interior de la vivienda y permiten observar una estructura de listones cruzados en diagonal, que forman una cuadrícula con espacios romboidales. Sobre ese entramado se incorpora una mezcla húmeda que permite completar los sectores abiertos y darle forma a los muros.

En distintos momentos del registro aparecen trabajadores que preparan el material en el suelo, lo trasladan en recipientes y lo colocan manualmente sobre la estructura. La tarea requiere distribuir la mezcla de manera uniforme y presionarla contra los soportes para conseguir que quede firme.

Momo Weich mostró cómo avanza la construcción de su casa sustentable en las sierras de Córdoba, donde apuesta por materiales naturales y técnicas tradicionales.

Cómo es la técnica de bioconstrucción que utiliza Momo Weich

El procedimiento que aparece en los videos se asemeja a la técnica conocida como quincha, un sistema tradicional de construcción que utiliza una estructura de madera o caña como soporte y la combina con barro y fibras naturales para formar los cerramientos.

La incorporación de paja o elementos vegetales permite reforzar la mezcla y trabajar sobre los espacios que quedan entre los listones. Una vez colocada, la preparación se acomoda y compacta para cubrir progresivamente la superficie.

En las grabaciones se distinguen diferentes etapas del proceso. Mientras algunos sectores ya presentan una cobertura de aspecto compacto, otros todavía conservan el entramado de madera a la vista. Esa diferencia permite reconocer cómo avanza el trabajo desde la base de las paredes hacia las partes superiores.

La construcción también contempla aberturas para ventanas y puertas, cuyos marcos ya aparecen instalados. De esta manera, los cerramientos se adaptan a la distribución prevista para cada ambiente.

La bioconstrucción utiliza una combinación de madera, barro y fibras vegetales para levantar los muros de las viviendas.

El trabajo colectivo detrás de las viviendas sustentables

Otro de los aspectos que sobresale en las publicaciones de Momo Weich es la participación de varias personas en las tareas. Los videos muestran una dinámica de trabajo compartido, con integrantes que preparan los materiales mientras otros se ocupan de colocarlos sobre las paredes.

La publicación permite conocer una actividad a la que Momo Weich se dedica desde hace años en las sierras cordobesas: la bioconstrucción. Esta modalidad propone aprovechar recursos naturales y técnicas tradicionales para levantar viviendas, con materiales como tierra, madera, barro y fibras vegetales.

Aunque las imágenes no muestran el resultado definitivo de la casa, sí permiten seguir una parte fundamental de su construcción. El registro pone el foco en el trabajo artesanal que suele quedar oculto una vez que las paredes reciben sus terminaciones y deja al descubierto cada etapa del proceso.