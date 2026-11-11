Mirtha Legrand se despide de El Trece: la drástica decisión que tomaron por su estado de salud

Mirtha Legrand atraviesa uno de los momentos más delicados de su extensa carrera. Aunque en las últimas semanas retomó de a poco su agenda social, en El Trece empezaron a pensar en un escenario que hasta hace poco parecía impensado. Según trascendió, el canal planea despedirla de la pantalla antes de que termine el año.

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La idea que circula en la emisora es organizar un último programa que funcione como cierre de una trayectoria de 58 años al frente de sus clásicos almuerzos. Su vuelta a la televisión aparece cada vez más lejana, y su estado de salud sería el factor que termine de inclinar la balanza.

En El Trece se preparan para homenajear a Mirtha Legrand.

Un especial con grandes invitados

En el entorno de la conductora analizan una emisión especial pensada para ponerle punto final a su etapa televisiva, con la presencia de grandes invitados. Por ahora, la propuesta sigue en evaluación. Hasta el momento no se conocieron detalles sobre el formato que tendría ese programa ni sobre una posible fecha para concretarlo.

El adiós no sería el único proyecto en carpeta, En El Trece también evalúan organizar una gran fiesta para celebrar los 100 años de la diva, un acontecimiento con pocos antecedentes en la televisión argentina. Al igual que el especial de despedida, la realización de ese festejo dependería de cómo evolucione su salud.

Cambios en la grilla del sábado

Mientras se define el futuro de la Chiqui, la programación del canal sigue moviéndose. La emisión de La Noche de Mirtha del sábado 14 de noviembre saldrá al aire a las 22.30, es decir, una hora más tarde de lo habitual. El cambio deja libre la franja de las 21.30, que será ocupada por un nuevo ciclo.

Se trata de Todo Sigue Igual, el programa que conducirán Roberto Moldavsky y Toto Kirzner. La propuesta combinará humor, actualidad y música, y tendrá como sello distintivo un contrapunto generacional entre sus dos figuras. La apuesta busca captar a distintos públicos en una noche clave para la pantalla del canal.

Mirtha Legrand tendrá su último almuerzo.

La mesa del domingo, lista

El domingo también tendrá su dosis de sobremesa. Juana Viale ya grabó una nueva edición de Almorzando con Juana, que se emitirá el 15 de noviembre. En esta oportunidad, los invitados serán Nazarena Vélez, El Rulo y Topa.

Con semejante combinación en la mesa, la charla promete ir y venir entre anécdotas, risas y algún que otro momento inesperado. Y aunque el futuro de la conductora todavía es una incógnita, una cosa es segura: en El Trece, el mantel sigue puesto.