Las imágenes de la primera aparición pública de Mirtha Legrand tras recibir el alta

Mirtha Legrand volvió a ser noticia por su estado de salud. A casi un mes de haber recibido el alta médica tras permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei, trascendieron nuevas fotografías de la conductora, esta vez durante una visita muy especial: el cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, quien celebró sus 76 años este sábado 31 de octubre.

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Las imágenes registraron la llegada de La Chiqui a la residencia de su hija, ubicada en el barrio porteño de Barrio Parque. A bordo de un automóvil y acompañada por su chofer, Mirtha se mostró sonriente, de buen ánimo y con un elegante conjunto rosado, uno de sus colores preferidos. Su presencia fue uno de los momentos destacados de la celebración, que reunió a familiares y amigos cercanos.

Entre los presentes estuvieron Juana Viale, Nacho Viale, Ignacio Viale del Carril, Teté Coustarot, Mauricio D'Alessandro, Martín Cabrales y Alejandro Veroutis, entre otros invitados.

La aparición tuvo una importancia especial porque representa una de las primeras salidas públicas de Mirtha desde que abandonó la clínica. Si bien el domingo 18 de octubre había compartido una fotografía familiar por el Día de la Madre, esta vez se la pudo ver nuevamente en imágenes tomadas durante un evento social.

Las fotos de Mirtha Legrand rumbo al cumpleaños de Marcela Tinayre

Las fotos de Mirtha Legrand rumbo al cumpleaños de Marcela Tinayre.

Las fotos de Mirtha Legrand rumbo al cumpleaños de Marcela Tinayre.

Las fotos de Mirtha Legrand rumbo al cumpleaños de Marcela Tinayre.

Las fotos de Mirtha Legrand rumbo al cumpleaños de Marcela Tinayre.

Cómo fue la internación de Mirtha Legrand y cuándo recibió el alta

La conductora atravesó un delicado episodio de salud durante septiembre. El 7 de ese mes había sido internada por un cuadro gripal que derivó en una bronquitis. Después de recibir el alta el 13 de septiembre, regresó a su domicilio, pero su evolución presentó complicaciones y debió volver al Sanatorio Mater Dei el 18 de septiembre.

En esta segunda internación, los médicos diagnosticaron una neumopatía, identificada posteriormente como una neumonía bacteriana. Mirtha permaneció 18 días bajo atención médica, con tratamiento antibiótico, controles clínicos y rehabilitación kinesiológica.

Finalmente, el martes 6 de octubre recibió el alta médica y pudo regresar a su casa. El comunicado oficial del Mater Dei señaló: “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia”.