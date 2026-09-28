Marcelo Bonelli cuestionó las declaraciones de Javier Milei sobre los datos oficiales de la economía y apuntó contra el Gobierno por poner en duda las cifras del Indec.

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"La verdad es que es llamativo", comenzó Bonelli en TN al referirse a las declaraciones del Presidente. Según explicó, Milei había desacreditado los números oficiales al considerar que no reflejaban la situación económica real. "Milei desacreditó los números. Dijo que no estaban reflejando la realidad que estaba pasando", señaló el periodista.

Bonelli cuestionó particularmente el cambio de criterio del Gobierno frente a las estadísticas oficiales. "Cuando los números le dieron bien al Gobierno hace un año y medio era todo un paraíso y ahora el problema es el Indec", sostuvo.

En esa línea, el periodista calificó de "poco serio" el cuestionamiento a los datos oficiales y remarcó que los indicadores se encuentran disponibles. "Los datos están", afirmó Bonelli.

Milei no sabe dónde meterse después de lo que reveló Marcelo Bonelli.

Las señales de la crisis económica

Bonelli sostuvo que la crisis no constituye un fenómeno que haya aparecido únicamente con los últimos datos publicados. "Hace mucho tiempo que estamos diciendo que hay señales muy concretas de desaceleración de la actividad económica. Y ahora lo está reflejando el Indec", afirmó.