Milei se metió en el escándalo de PH y defendió a Santiago Maratea: "Gravísimo"

La semana comenzó con un escándalo que trascendió rápidamente en las redes sociales. Durante una emisión de PH, Podemos Hablar (Telefe), Santiago Maratea y La China Ansa protagonizaron un tenso cruce que obligó al conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, a parar la grabación. Tras este hecho, el presidente Javier Milei salió a defender al influencer.

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Mediante un tweet citado en su cuenta personal, el mandatario acusó al ciclo de ser “K” y señaló que fue una emboscada para Maratea: “Gravísimo. Aquí se cuenta como en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka. Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina y en especial para el caso del periodismo político”.

Javier Milei en su cuenta de X.

En el video que citó el presidente, Marcelo Polino hablaba del tema con el periodista Juan Etchegoyen. En ese sentido, Polino explicó: “La metieron en un quilombo en el que ella no tenía ninguna intención de meterse, ella se metió en algo que no sabía. El quilombo post programa no fue porque Maratea levantó el tono de voz, es por el quilombo en el que la metieron”.

Qué pasó con La China Ansa y Santi Maratea

La China Ansa y Santiago Maratea protagonizaron una tensa discusión durante la grabación de PH, Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. El conflicto se produjo durante el segmento “Frente a frente”, cuando la periodista le preguntó al influencer qué le reclamaría si estuviera en el lugar de una persona que había donado dinero a sus colectas.

Maratea respondió que, según su postura, los objetivos de las campañas se habían cumplido. Sin embargo, Ansa insistió con preguntas sobre algunas de las iniciativas, entre ellas la recaudación para Independiente y una campaña vinculada con un refugio de animales. La conversación subió de tono cuando Maratea cuestionó las fuentes de información de la periodista y puso en duda cuánto había investigado sobre las campañas. Luego, el influencer reconoció que se había enojado y que había levantado la voz.