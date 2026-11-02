"Unidad, diálogo y trabajo": Quintela recibió a Uñac en La Rioja y planteó la unidad de las provincias frente a Milei

El mandatario Ricardo Quintela recibió este lunes en La Rioja al exgobernador y senador nacional por San Juan, Sergio Uñac. "El federalismo se construye con unidad, diálogo y trabajo conjunto entre las provincias. Compartir nuestras realidades, experiencias y dificultades es fundamental para encontrar soluciones y defender el desarrollo de cada rincón de la Argentina", sostuvo Quintela en sus redes sociales.

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Según confirmó el mandatario riojano, en el encuentro hicieron hincapié en los desafíos que tienen por delante frente al modelo libertario. "Conversamos sobre la situación que atraviesan nuestras provincias y los desafíos que tenemos por delante frente a un Gobierno nacional que desconoce la importancia de las economías regionales y abandona a las provincias", detalló el mandatario.

"Compartimos la convicción de que otra Argentina es posible, una que crezca desde cada una de sus provincias, con más federalismo, oportunidades y desarrollo. Para construir ese futuro necesitamos unidad, compromiso y misma visión de país", destacó Quintela.

En un claro mensaje de apuesta al fortalecimiento de las provincias, Quintela cerró su mensaje en redes sociales expresando que para construir un futuro federal. "Necesitamos unidad, compromiso y misma visión de país", concluyó.

En el marco de una recorrida por Catamarca, Misiones, La Pampa, el sanjuanino y candidato presidencial sumará reuniones en La Rioja junto a autoridades locales, referentes gremiales, dirigentes y jóvenes para abordar la situación de las economías regionales de la región del NOA y Cuyo.

Plan de emergencia para el 2027

Quintela participó este jueves 29 de octubre de una charla debate en la que planteó la necesidad de "construir un programa de gobierno" para el 2027. Bajo la consigna de "Desafíos para la Argentina que viene", compartió escenario junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y acusó al presidente Javier Milei por "batir el récord" de ser "el único presidente que no puso un solo ladrillo".

Entre las medidas que propuso, pidió recuperar los ingresos de los sectores más afectados, reactivar la obra pública, financiar a las pymes y "avanzar hacia un modelo de desarrollo industrial". También reclamó por el papel del Estado en el manejo de los recursos naturales.

"Tenemos que garantizar que al 10 de diciembre del 2027 haya un cambio de gobierno", sostuvo Quintela al principio de la charla, a la par que advirtió que la sociedad demandará respuestas rápidas. En ese sentido, consideró que la oposición no puede limitarse a cuestionar las políticas del oficialismo, sino que necesita "definir anticipadamente" qué medidas implementaría si recupera el poder.

Uno de los principales ejes de las propuestas del riojano fue la recuperación de la obra pública "como herramienta para generar empleo". "Es importante que podamos tener un plan de emergencia en materia de obra pública", afirmó, y convocó a las provincias y los municipios a participar de un proyecto nacional que "permita incorporar rápidamente" a los trabajadores.

Quintela también reclamó líneas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, a las que calificó como "generadoras de trabajo por excelencia". El objetivo, dijo, es que las pymes "puedan volver a abrir sus persianas y recuperar su capacidad productiva".