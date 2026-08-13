Milei está asustado por el dato que dio Jorge Rial en vivo: "Tiene..."

Jorge Rial analizó en C5N el posible ingreso de Daniel Hadad a la política y planteó una lectura contundente sobre el escenario electoral argentino. El periodista sostuvo que el empresario de medios cuenta actualmente con un nivel de "poder" que, a su entender, supera incluso al del presidente Javier Milei.

Rial puso el foco en la posibilidad de que Hadad deje de lado su rol como empresario de medios y se presente directamente como candidato. En ese sentido, sostuvo que se trata de un actor con una influencia significativa dentro del escenario nacional. "Hoy Hadad tiene más poder que Milei. Y más poder que Alberto, que Cristina y que cualquier político", afirmó el periodista.

Durante su análisis, también destacó la dimensión del medio que conduce el empresario y sostuvo que su alcance excede ampliamente a la Argentina. "Tiene uno de los medios más importantes, no solo del país, de habla hispana. Si no es el más leído pega en el palo", señaló Rial.

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El periodista también interpretó que Hadad habría comenzado a modificar su discurso respecto de una eventual candidatura. Según su lectura, pasó de mostrarse dubitativo a reconocer que tiene en mente una figura para competir electoralmente. "Ya ‘no soy yo’ o ‘lo tengo que pensar’; ‘yo tengo en la cabeza a otra persona’, que también es parte del círculo rojo", explicó.

"El verdadero poder salió a jugar"

Rial planteó que el denominado círculo rojo históricamente habría ejercido influencia política sin exponerse públicamente como protagonista electoral. "El círculo rojo se manejó siempre en los suburbios, manejó siempre desde atrás el poder; nunca puso la cara", afirmó. "El dato es: muchachos, el verdadero poder en Argentina salió a jugar", siguió y agregó: "El verdadero poder en Argentina le picó el boleto a Milei".