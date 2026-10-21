Jonatan Viale cuestionó a Javier Milei después de que el Presidente se enojara por un informe que indicó que dos de cada tres argentinos llegan al día 20 con la plata. En TN, el periodista puso en duda la interpretación literal del dato.

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Al analizar la polémica, Viale recordó una enseñanza de uno de sus profesores para plantear que las declaraciones y los datos no siempre deben interpretarse de manera textual. "Un profesor que me decía: ‘Nunca mueras de literalidad’", señaló al comenzar su reflexión.

En esa línea, explicó que la expresión llegar a fin de mes no significa necesariamente quedarse sin dinero en una fecha determinada. "Las cosas no son 100% literales como se dicen. Hay metáforas, hay cosas", sostuvo el periodista.

Viale también enumeró distintas estrategias a las que pueden recurrir los argentinos cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos cotidianos. "Está la tarjeta de crédito, está endeudarse, está la familia, están los amigos", planteó.

Milei dijo una burrada tan grande que hasta Jonatan Viale lo expuso en vivo.

La respuesta de Viale al argumento de las encuestas

Por último, el conductor anticipó una posible objeción del Presidente sobre el uso de sondeos para analizar la situación económica. “Esta es una encuesta. Va a decir Milei: ‘¿Por qué se basan en encuestas?’”, expresó. Sin embargo, Viale respondió que esos relevamientos también tienen valor y apuntó a una contradicción en ese planteo: “Bueno, porque las encuestas también valen y en el Gobierno miran encuestas”.