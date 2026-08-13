Las mejores 11 frases de Moria Casán que se volvieron virales en la farándula argentina

Moria Casán construyó a lo largo de su carrera un repertorio de frases que se convirtió en parte de la cultura popular y la farándula argentina.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Moria Casán construyó un personaje inconfundible dentro del espectáculo argentino. Sus declaraciones, cargadas de ironía y humor, trascendieron la televisión y las redes sociales, convirtiendo muchas de las frases de Moria Casán en expresiones populares de la farándula.

Desde sus comienzos como vedette hasta su consolidación como actriz, conductora y empresaria, la diva dejó una huella que excede sus trabajos artísticos. Su forma directa de expresarse, sumada a una personalidad provocadora, generó un repertorio de frases que todavía circula en programas de televisión, entrevistas y redes sociales.

Moria Casán y el origen de sus frases más recordadas

Antes de convertirse en una figura central del espectáculo, Moria Casán había comenzado a estudiar Derecho en la Universidad Católica. Sin embargo, dejó esa carrera y debutó en 1969 como vedette en el teatro de revistas. Con el paso de los años también trabajó como modelo, actriz, conductora, representante artística y empresaria.

Su estilo personal quedó reflejado incluso en la manera de definirse. En distintas entrevistas se describió como "el Obelisco con tetas" y también como "un hombre homosexual encerrado en el cuerpo de una mujer", dos declaraciones que se sumaron a su extensa colección de frases célebres.

Las 11 frases de Moria Casán que se hicieron virales

Entre discusiones televisivas, entrevistas y participaciones en programas de espectáculos, estas son algunas de las expresiones que más trascendieron:

"Si querés llorar, llorá". "What pass?" "Soy una ajedrecista de la dialéctica". "¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?" "Comen mortadela y eructan caviar". "Siempre somos los mismos, el resto es casting". "Estas chicas tienen el síndrome de Cenicienta: viven en un mundo prestado". "Le gusta más la cámara que comer con los dedos". "Sos un helado de pollo, ¡no existís!" "Grasa como sushi de bagre". "Se cuelgan de mis tetas".

Cada una surgió en contextos diferentes, pero con el tiempo fueron adoptadas por el público y utilizadas para describir situaciones cotidianas o discusiones dentro del mundo del espectáculo.

Desde sus comienzos como vedette hasta su consolidación como conductora y actriz, Moria Casán se destacó por su particular manera de expresarse.

Por qué las frases de Moria Casán siguen vigentes

El éxito de las frases de Moria Casán se explica, en buena medida, por su capacidad para resumir una idea en pocas palabras y con imágenes llamativas. Muchas de ellas combinan humor, crítica y exageración, lo que facilita que sean recordadas y compartidas.

Expresiones como "Comen mortadela y eructan caviar" o "Sos un helado de pollo, ¡no existís!" se transformaron en referencias frecuentes cuando se habla de personajes mediáticos o de actitudes consideradas pretenciosas.

Además, varias de sus frases fueron recuperadas por nuevas generaciones a través de memes y videos en redes sociales. Ese fenómeno permitió que declaraciones pronunciadas hace años volvieran a circular y alcanzaran a públicos que no habían seguido sus primeras apariciones televisivas.

Moria Casán, un ícono de la farándula argentina

Con una trayectoria que atraviesa distintas etapas del espectáculo nacional, Moria Casán logró construir una identidad propia. Su presencia en televisión y teatro, junto con una manera singular de comunicarse, la convirtió en una de las figuras más citadas de la cultura popular argentina.

Las once frases que continúan circulando muestran cómo su estilo trascendió el momento en que fueron pronunciadas. Más allá de la coyuntura de cada discusión, esas expresiones quedaron incorporadas al lenguaje de la farándula y forman parte del repertorio más recordado del espectáculo argentino.