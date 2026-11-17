Nelson Castro quedó en el centro de una polémica en Perú luego de realizar una descripción de la ciudad de Chiclayo durante la cobertura de la visita del papa León XIV. Sus comentarios sobre las condiciones de las calles, las viviendas y la infraestructura del lugar generaron repercusiones en los medios locales, que cuestionaron el modo en que el periodista argentino presentó a la ciudad ante la audiencia.

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El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre, durante una transmisión en vivo de TN desde los alrededores de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Allí, el periodista mostraba las inmediaciones del establecimiento mientras describía las características de la zona.

"Casas a medio hacer, calles de tierra, mugre. Humilde. Las casas a medio terminar, mal hechas", expresó Castro. Luego definió al lugar como "un lugar de subsistencia" y calificó a Chiclayo como "una ciudad precaria". También hizo referencia al abandono de los espacios públicos y a la informalidad. Las declaraciones tuvieron repercusión en distintos medios peruanos. El diario La República presentó el episodio bajo el título "Periodista argentino genera polémica por llamar 'ciudad precaria' a Chiclayo durante visita del papa León XIV".

Por su parte, Exitosa Noticias también se hizo eco de la controversia con una publicación titulada "Periodista argentino califica a Chiclayo como 'ciudad precaria' durante visita del papa León XIV".

El vínculo del Papa con Chiclayo

La controversia adquirió una dimensión particular por la relación de León XIV con esa ciudad peruana. Robert Prevost vivió allí durante buena parte de su trayectoria religiosa, primero como misionero y luego como obispo, y mantiene un vínculo especial con sus habitantes.