Maxi López rompió en llanto por una dolorosa muerte: "Me pegó mal"

El exfutbolista Maxi López no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la muerte de su padre y distintos momentos de su infancia durante una entrevista con Infobae.

Durante una entrevista con Infobae, Maximiliano López quebró en llanto al recordar distintos momentos de su infancia y hablar sobre la muerte de su padre, que ocurrió cuando él tenía 12 años. En una charla íntima, el exfutbolista repasó las experiencias que marcaron su vida y compartió algunos de los recuerdos que conserva de su familia.

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En ese marco, Maxi aseguró que, si tuviera la posibilidad de regresar a una etapa de su vida, elegiría sin dudarlo su niñez: “Hay un recuerdo que tengo en la cabeza, mi viejo era bostero y yo jugaba en Estrella Maldonado que era semillero de River. Me acuerdo cuando le dieron la primera camiseta de River, no me olvido más la cara de él cuando agarra la camiseta y me dice '¿Sos feliz?'. Yo tenía diez, once años. Eso, por ejemplo, me gustaría volver y revivirlo”.

Por otro lado, el exdelantero recordó el profundo impacto que tuvo la muerte de su padre durante su adolescencia: “Me hubiese gustado que me acompañe un poco más, mi viejo falleció joven. Yo tenía 12 años y él tenía 40 y cortos. Un poco más de lo que tengo yo hoy. Yo siempre fui rebelde, en ese momento me pegó mal y no quería jugar más al fútbol, a veces faltaba tres o cuatro veces a los entrenamientos, me afectó”.

El conmovedor relato de Maxi López tras la muerte de su padre

Además, Maximiliano López habló sobre el vínculo especial que mantiene con River Plate, un club que marcó su historia personal y profesional: “Tengo la fortuna de que mi hijo más grande juega en el club. Tengo uno que me pincha y me jode, me dice que se va a ir a Boca”.

Por último, el exfutbolista volvió a emocionarse al reflexionar sobre todo lo que logró a lo largo de su vida y expresó cuánto le hubiera gustado compartir esos momentos con su padre: “Si mi viejo me escuchase le diría que lo logré, que pude ayudar a mi familia, que formé mi familia. Me hubiese encantado eso, que me hubiese acompañado todo el proceso, ver a mis hijos. Mis hijos pueden ver a mi vieja y mi vieja puede ver a mis hijos”.