Maxi López emocionó a todos tras recordar a su padre entre lágrimas: "No quería jugar más"

Maxi López hizo emocionar a todos al hablar acerca de la muerte de su padre, cuando él tenía apenas 12 años, en diálogo con Rodolfo D'Onofrio y Fernando Martín para el ciclo Decime la verdad, de Infobae. A corazón abierto, el exfutbolista habló sobre la ausencia que marcó su infancia, evocó una de las imágenes más especiales que conserva de él y terminó quebrándose al expresar qué le diría si tuviera la oportunidad de volver a encontrarse.

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Primeramente, expuso: "Hay un recuerdo que tengo en la cabeza. Mi viejo era bostero y yo jugaba en Estrella de Maldonado que era semillero de River. Me acuerdo cuando le dieron la primera camiseta de River, no me olvido más la cara de él cuando agarra la camiseta y me dice ‘¿sos feliz?’. Y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo le digo ‘sí, olvidate. Feliz mal’. Yo tenía diez, once años. Eso, por ejemplo, me gustaría volver y revivirlo”, contó.

Maxi López durante su paso por MasterChef Celebrity.

La muerte que cambió su infancia

López tenía apenas 12 años cuando perdió a su papá, que murió con poco más de 40 años. La ausencia lo afectó profundamente en una etapa clave de su crecimiento y llegó a poner en duda su continuidad en el fútbol.

“Me hubiese gustado que me acompañe un poco más, mi viejo falleció joven. Yo tenía 12 años y él tenía 40 y cortos. Un poco más de lo que tengo yo hoy. Yo siempre fui rebelde, en ese momento me pegó mal y no quería jugar más al fútbol, a veces faltaba tres o cuatro veces a los entrenamientos, me afectó”, recordó.

En medio de ese difícil momento, el exdelantero destacó el acompañamiento que recibió de River y de las familias de sus compañeros. Según relató, en su casa atravesaban dificultades económicas y el club se convirtió en un sostén fundamental para que pudiera continuar con su carrera. “River me abrazó en ese momento, nosotros llegábamos justos, mi vieja me daba la monedita para ir a entrenar y cuando pasó lo de mi viejo me acuerdo que los padres de mis compañeros nos juntaron un mango porque sabían que estábamos en dificultad”, expresó.

La pregunta que lo hizo quebrarse en vivo

El momento más conmovedor llegó cuando D’Onofrio le preguntó qué le diría a su padre si pudiera escucharlo hoy. López intentó responder, pero la emoción lo desbordó. “Que lo logré. Que lo logré, que pude…”, alcanzó a decir, antes de quebrarse.

“Que pude ayudar a mi familia. Que formé mi familia. Me hubiese encantado… Estoy emocionado…”, expresó entre lágrimas, secándose los ojos repetidamente, agregando además: "Me hubiese encantado que me acompañara en todo el proceso. Que viera a mis hijos. Mis hijos pueden ver a mi vieja, y mi vieja puede ver a mis hijos. Eso es lo único que importa hoy: la familia”.