Maxi Diorio contó su verdad sobre el supuesto romance con Tinelli: "Conmigo..."

Durante los años de mayor éxito de Bailando, Marcelo Tinelli solía lanzar distintas ironías al aire dirigidas a Maxi Diorio, muchas de ellas relacionadas con sus atributos íntimos. Este miércoles, el bailarín y artista erótico decidió referirse a uno de los rumores que lo acompañó durante años, luego de recibir una pregunta directa de Ángel de Brito.

La situación comenzó cuando el conductor de Bondi Live fue directo al tema y lanzó: "Hay un mito muy grande sobre vos y es que saliste con Marcelo". La respuesta de Diorio reflejó una evidente incomodidad ante la consulta: "Ay, Dios. No... Chicos, no", alcanzó a decir, en un intento por evitar profundizar sobre la versión.

Sin embargo, De Brito decidió continuar con el tema y formuló una pregunta todavía más directa: "¿Fuiste el amante de Tinelli? Se decía todo el tiempo que Marcelo hacía fiestas con vos, el Cholo Simeone...".

Maxi Diorio, reconocido bailarín del Bailando.

La duda que llegó a su familia

Fue entonces cuando Maxi Diorio, mientras volvía a negar la existencia de cualquier relación con Tinelli, contó que el rumor incluso había llegado hasta su propia familia. "En esa época hasta mi vieja me llamó y me dijo 'me contó la tía de España que escuchó lo de la clínica que no sé qué'", relató el bailarín, dejando en claro el alcance que había tenido aquella versión.

Ángel de Brito aprovechó la mención para vincularla con otro viejo rumor que durante años circuló en el mundo del espectáculo y que involucraba al propio Tinelli. "Ah, la del desodorante. ¿Vos estabas con el desodorante?", preguntó el conductor, haciendo referencia a esa conocida leyenda urbana, que semanas atrás también había sido desmentida públicamente.

La contundente respuesta de Diorio

Ante la nueva consulta, Maxi Diorio fue categórico y descartó definitivamente la versión: "Todo mentira. Muy lejos de eso... Marcelo bromeaba conmigo como con todos en el programa. Después no lo veía". De esta manera, explicó que las bromas y chicanas que recibía de Tinelli durante las emisiones del Bailando nunca trascendieron la pantalla.

Cabe recordar que Diorio formó parte del grupo de bailarines del histórico ciclo durante buena parte de su recorrido. En la actualidad integra el elenco de Sex, el espectáculo de contenido erótico que también reunió, a lo largo de los años, a diferentes figuras vinculadas al mundo del espectáculo y surgidas de la televisión. Así, el bailarín decidió ponerle punto final a una versión que circuló durante mucho tiempo y que, según reveló, llegó a generar dudas e inquietud incluso dentro de su propia familia.