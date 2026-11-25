Matías Alé visitó el programa Con Carmen, conducido por Carmen Barbieri en El Nueve, y habló sobre su presente económico.

Matías Alé sorprendió al hablar sobre su presente económico y recordar cómo cambió su realidad respecto de los años de mayor éxito profesional. Durante una visita al programa Con Carmen, el actor reconoció que actualmente vive al día, repasó las dificultades personales que afectaron sus finanzas y explicó por qué todavía no logró recuperarse de aquella etapa.

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Matías Alé reveló cómo es su situación económica actual

Durante su participación en Con Carmen, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por El Nueve, Matías Alé habló sin vueltas sobre el momento económico que atraviesa. Lejos de los ingresos que supo conseguir durante las grandes temporadas teatrales, el artista reconoció que hoy debe organizarse con lo que gana en el presente.

por El Nueve, habló sin vueltas sobre el momento económico que atraviesa. Lejos de los ingresos que supo conseguir durante las grandes temporadas teatrales, el artista reconoció que hoy debe organizarse con lo que gana en el presente. "Hoy vivo al día, no se me caen los anillos por decirlo ", afirmó frente a la conductora. La declaración reflejó el cambio que experimentó su economía después de varios años de una intensa actividad laboral y de importantes ingresos dentro del espectáculo.

", afirmó frente a la conductora. La declaración reflejó el cambio que experimentó su economía después de varios años de una intensa actividad laboral y de importantes ingresos dentro del espectáculo. El actor también recordó que durante su etapa de mayor prosperidad había llegado a tener cinco motos y tres autos. Sin embargo, reconoció que la acumulación de bienes materiales no necesariamente se tradujo en una administración adecuada de su patrimonio.

Los años de éxito de Matías Alé junto a Carmen Barbieri

Al recordar sus mejores temporadas teatrales, Matías Alé destacó el nivel de actividad y convocatoria que alcanzaban los espectáculos que compartía con Carmen Barbieri. Aquellos años estuvieron marcados por funciones multitudinarias, presentaciones en distintas ciudades y compromisos laborales que le permitieron reunir una importante cantidad de dinero.

"Vos hacías una función con Carmen, metías mil cien personas por función en Tucumán, dos funciones, después tenías tres presencias", describió al reconstruir el ritmo de trabajo de aquella época.

En ese sentido, el actor reconoció que sus ingresos llegaron a ser muy elevados. "Hice mucho dinero, mucho dinero de verdad", aseguró. No obstante, también admitió que no supo administrar correctamente lo que había ganado y que una serie de acontecimientos personales terminaron afectando seriamente su situación financiera.

"Después no me supe administrar, después me enfermé y perdí mucho dinero", explicó, al referirse a uno de los períodos más complicados de su vida.

La enfermedad y la internación que cambiaron su vida

La crisis de salud que atravesó Matías Alé representó un punto de inflexión tanto en su vida personal como en su economía. Durante la entrevista, el artista recordó las consecuencias emocionales de aquella etapa y compartió una anécdota que dejó en evidencia el difícil momento que vivió durante su internación.

Según relató, en ese período el único que le decía "te amo" era su perro. El recuerdo apareció en medio de una reflexión sobre los vínculos afectivos, la soledad y las prioridades que fueron cambiando a partir de sus experiencias personales.

Durante su charla con Carmen Barbieri, Matías Alé también analizó la situación económica de la industria del espectáculo y aseguró que actualmente los artistas necesitan tener varios trabajos

Además de las consecuencias vinculadas con su salud, el proceso implicó una importante pérdida económica. Aunque logró retomar su actividad profesional, el actor reconoció que todavía no pudo recuperar la estabilidad financiera que había alcanzado durante sus años de mayor popularidad.

Matías Alé habló sobre los cambios económicos en el espectáculo

Durante la charla con Carmen Barbieri, el actor también se refirió a las dificultades que atraviesa actualmente la industria del entretenimiento. Según su mirada, los ingresos que generan los trabajos artísticos cambiaron considerablemente respecto de otras épocas y ya no tienen el mismo alcance económico.

"Hoy lo que ganamos todos, si lo sabemos, son otros montos. Necesitamos tres trabajos tal vez para hacer lo que hacíamos antes", planteó. Barbieri coincidió con su análisis y agregó que, en muchos casos, hacen falta incluso cuatro trabajos para alcanzar ingresos similares a los de años anteriores.

De esta manera, Matías Alé expuso un presente económico alejado de la abundancia que caracterizó sus mejores temporadas, pero también habló con franqueza sobre las decisiones personales y las dificultades de salud que influyeron en ese cambio.