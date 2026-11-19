Este miércoles 18 de noviembre comenzó la octava semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Ocho participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, sabiendo que la mitad de ellos iba a subir del balcón, mientras que los otros recibirían la vestimenta gris, exponiéndose así a la gala de eliminación.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Elizabeth Vernaci, Sebastián Presta, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Rocío Robles, Pablo Giralt, Juli Poggio y Hernán Coronel fueron los cocineros de esta jornada, que contó con una consigna particular: competir en duplas, teniendo que hacer el mismo plato, pero con un muro entre medio que les impedía ver cómo estaba su compañero. Por si fuera poco, solo uno de ellos iba a tener la receta, mientras que el otro tenía que ser guiado.

Elizabeth Vernaci, como poseedora de una de las medallas, fue la encargada de armar las duplas. Se eligió para si a Pablo Giralt, mientras que emparejó a Lizy Tagliani con Sebastián Presta; Rocío Robles con Edith Hermida y Hernán Coronel con Juli Poggio.

¿Quiénes subieron al balcón?

Los participantes que subieron al balcón este miércoles 18 de noviembre.

Tras una prueba sumamente exigente y que contó con muy buenos desempeños en general, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana se decantaron tanto por la dupla de Lizy Tagliani y Sebastián Presta, como la de Juli Poggio y Hernán Coronel. De ese modo, quienes obtuvieron el delantal gris fueron Edith Hermida, Rocío Robles, Elizabeth Vernaci y Pablo Giralt, por lo que deberán afrontar la gala de última chance para intentar evitar la de eliminación.