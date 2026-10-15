Este miércoles 14 de octubre continuó la tercera semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Once participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco durante la gala de beneficios, sabiendo que diez de ellos avanzarían a la siguiente instancia, con dos recibiendo medallas y uno haciéndose con la vestimenta negra.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Juli Poggio, LuckRa, Alejandro Lerner, Pablo Giralt, Luciana Geuna, Rocío Robles, Pablo Migliore, Hernán Coronel, Elizabeth Vernaci, Grego Rosello y Karina Mazzocco fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo una enorme carga emocional. Al llegar a sus estaciones, los concursantes divisaron una enorme caja de madera, que tenía debajo una tabla de madera cubierta de harina. Al retirar el producto, pudieron ver debajo una foto con un familiar que aprecian enormemente.

Uno por uno fueron explicando quién era la persona de la imagen que les tocó, con las lágrimas a flor de piel. Tras ello, Damián Betular contó que el objetivo de la noche era hacer seis cupcakes que hagan honor a su ser querido.

¿Quiénes recibieron medallas?

Tras la primera prueba dulce de la temporada, Damián Betular; Dolli Irigoyen (quién reemplazó a Germán Martitegui) y Maru Botana se decantaron por Luciana Geuna y Pablo Giralt para que tengan la medalla dorada y plateada respectivamente, por lo que gozarán de una importante ventaja en la cuarta semana de competición.

¿Quién recibió el delantal negro?

Los peores platos de este miércoles fueron Grego Rosello y Alejandro Lerner.

Por contraparte, como ocurre siempre en este tipo de veladas, el peor plato se quedó con el delantal negro que lo envía al domingo de eliminación. Los de desempeño menos eficaz fueron Alejandro Lerner y Grego Rosello, pero los chefs decidieron que sea el cantante quien suba al balcón, mientras el otro estará expuesto a una potencial salida del juego.