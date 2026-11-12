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MasterChef Celebrity Argentina 2026: qué pasó en el programa de ayer miércoles 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre comenzó la séptima semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2026. Te contamos qué ocurrió, quiénes subieron al balcón y quiénes recibieron delantal gris.

12 de noviembre, 2026 | 00.09
MasterChef Celebrity 2026-27 qué pasó ayer miércoles 11 de noviembre.

Este miércoles 11 de noviembre comenzó la séptima semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Nueve participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, sabiendo que aproximadamente la mitad de ellos iban a subir del balcón, mientras que los otros recibirían la vestimenta gris, exponiéndose así a la gala de eliminación.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Elizabeth Vernaci, Luciana Geuna, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Pablo Migliore, Mike Amigorena, Grego Rosello, La China Ansa y Hernán Coronel fueron los cocineros de esta jornada, que contó con una consigna particular: si bien podían hacer un plato libre dulce o salado, tenían que elaborarlo usando solo tres ingredientes del mercado.

Si bien al llegar a sus estaciones pudieron ver que había diferentes insumos debajo de grandes cajas de madera, tales como manteca o incluso especias, la extrema limitación a la hora de elegir ingredientes supuso un enorme grado de dificultad. La Negra, sin embargo, estuvo menos en aprietos: al haber ganado la medalla dorada, pudo llevarse consigo cinco en lugar de tres.

¿Quiénes subieron al balcón?

Tras una prueba sumamente exigente y que contó con muy buenos desempeños en general, Damián Betular; Dolli Irigoyen (quien reemplazó a Germán Martitegui) y Maru Botana se decantaron por Lizy Tagliani, Grego Rosello, Mike Amigorena, Elizabeth Vernaci y Luciana Geuna para que obtengan el boleto a la gala de beneficios. De ese modo, quienes obtuvieron el delantal gris fueron Edith Hermida, La China, Pablo Migliore y Mala Fama, por lo que deberán afrontar la gala de última chance para intentar evitar la de eliminación.

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