Este miércoles 11 de noviembre comenzó la séptima semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Nueve participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, sabiendo que aproximadamente la mitad de ellos iban a subir del balcón, mientras que los otros recibirían la vestimenta gris, exponiéndose así a la gala de eliminación.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Elizabeth Vernaci, Luciana Geuna, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Pablo Migliore, Mike Amigorena, Grego Rosello, La China Ansa y Hernán Coronel fueron los cocineros de esta jornada, que contó con una consigna particular: si bien podían hacer un plato libre dulce o salado, tenían que elaborarlo usando solo tres ingredientes del mercado.

Si bien al llegar a sus estaciones pudieron ver que había diferentes insumos debajo de grandes cajas de madera, tales como manteca o incluso especias, la extrema limitación a la hora de elegir ingredientes supuso un enorme grado de dificultad. La Negra, sin embargo, estuvo menos en aprietos: al haber ganado la medalla dorada, pudo llevarse consigo cinco en lugar de tres.

¿Quiénes subieron al balcón?

Tras una prueba sumamente exigente y que contó con muy buenos desempeños en general, Damián Betular; Dolli Irigoyen (quien reemplazó a Germán Martitegui) y Maru Botana se decantaron por Lizy Tagliani, Grego Rosello, Mike Amigorena, Elizabeth Vernaci y Luciana Geuna para que obtengan el boleto a la gala de beneficios. De ese modo, quienes obtuvieron el delantal gris fueron Edith Hermida, La China, Pablo Migliore y Mala Fama, por lo que deberán afrontar la gala de última chance para intentar evitar la de eliminación.