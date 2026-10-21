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MasterChef Celebrity Argentina 2026: qué pasó en el programa de ayer martes 20 de octubre

Este martes 20 de octubre comenzó la cuarta semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2026. Te contamos qué ocurrió, quiénes subieron al balcón y quiénes recibieron delantal gris.

21 de octubre, 2026 | 00.35
MasterChef Celebrity Argentina 2026: qué pasó en el programa de ayer martes 20 de octubre.

Este martes 20 de octubre comenzó la cuarta semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Once participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, sabiendo que la mitad de ellos iban a subir del balcón, mientras que los otros recibirían la vestimenta gris, exponiéndose así a la gala de eliminación.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Sebastián Presta, LuckRa, Alejandro Lerner, Campi, Nazareno Casero, Julieta Nair Calvo, Rocío Robles, Pablo Giralt, Grego Rosello, Hernán Coronel y Karina Mazzocco fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo como consigna hacer una pasta rellena con salsa, que debía tener sí o sí queso crema. Sin embargo, esto no fue lo único.

A modo de parangón con la realidad hogareña, hubo un giro particular: en cualquier momento de la prueba iba a sonar una chicharra. De a uno, tenían que dejar de cocinar; ir adelante y hacer una tarea del hogar (tender ropa, doblar un juego de sábanas, regar seis macetas, cambiar una lamparita quemada y colgar tres cuadros, en ese orden).

¿Quiénes subieron al balcón?

Los cinco participantes que subieron al balcón este martes 20 de octubre.

Tras una prueba sumamente exigente, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana se decantaron por cinco de ellos para que obtengan el boleto a la gala de beneficios: Karina Mazzocco; Rocío Robles; Julieta Nair Calvo; Hernán Coronel y Nazareno Casero. De ese modo, quienes obtuvieron el delantal gris fueron Pablo Giralt; Alejandro Lerner; Grego Rosello; Sebastián Presta y Campi, por lo que tendrán que buscar evitar la gala de eliminación durante la noche de última chance.

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