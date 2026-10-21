Este martes 20 de octubre comenzó la cuarta semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Once participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, sabiendo que la mitad de ellos iban a subir del balcón, mientras que los otros recibirían la vestimenta gris, exponiéndose así a la gala de eliminación.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Sebastián Presta, LuckRa, Alejandro Lerner, Campi, Nazareno Casero, Julieta Nair Calvo, Rocío Robles, Pablo Giralt, Grego Rosello, Hernán Coronel y Karina Mazzocco fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo como consigna hacer una pasta rellena con salsa, que debía tener sí o sí queso crema. Sin embargo, esto no fue lo único.

A modo de parangón con la realidad hogareña, hubo un giro particular: en cualquier momento de la prueba iba a sonar una chicharra. De a uno, tenían que dejar de cocinar; ir adelante y hacer una tarea del hogar (tender ropa, doblar un juego de sábanas, regar seis macetas, cambiar una lamparita quemada y colgar tres cuadros, en ese orden).

¿Quiénes subieron al balcón?

Los cinco participantes que subieron al balcón este martes 20 de octubre.

Tras una prueba sumamente exigente, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana se decantaron por cinco de ellos para que obtengan el boleto a la gala de beneficios: Karina Mazzocco; Rocío Robles; Julieta Nair Calvo; Hernán Coronel y Nazareno Casero. De ese modo, quienes obtuvieron el delantal gris fueron Pablo Giralt; Alejandro Lerner; Grego Rosello; Sebastián Presta y Campi, por lo que tendrán que buscar evitar la gala de eliminación durante la noche de última chance.