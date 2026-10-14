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MasterChef Celebrity Argentina 2026: qué pasó en el programa de ayer martes 13 de octubre

Este martes 13 de octubre continuó la tercera semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2026. Te contamos qué ocurrió, quiénes subieron al balcón y quiénes recibieron delantal gris.

14 de octubre, 2026 | 00.14
MasterChef Celebrity Argentina 2026 qué pasó ayer 13 de octubre.

Este martes 13 de octubre continuó la tercera semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Once participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, sabiendo que cinco de ellos iban a subir del balcón, mientras que los otros seis iban tener la vestimenta gris, exponiéndose así a la gala de eliminación.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Juli Poggio, LuckRa, Alejandro Lerner, Diego Ramos, Edith Hermida, Nazareno Casero, Julieta Nair Calvo, Pablo Migliore, Morena Beltrán, Martha Fort y Karina Mazzocco fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo una consigna más que particular: los participantes iban a tener que recoger sus ingredientes de una cinta transportadora, aunque aquello que tocaran debían agarrarlo sí o sí y emplearlo en su preparación, que debía ser una proteína con salsa y guarnición.

Previo a esto, Wanda Nara hizo pasar al frente a la conductora de Bendita y le comentó cuál era su beneficio, al ser poseedora de una medalla: poder elegir tanto su estación como la de todos los demás. Lejos de mostrarse salomónica, picó la noche desde el comienzo, enviando al frente de todo a Karina Mazzocco y Julieta Nair Calvo. Además, emparejo a Juli Poggio con Luck Ra conociendo el shippeo que existe sobre ellos.

¿Quiénes subieron al balcón?

Los cinco cocineros que subieron al balcón.

Tras una prueba sumamente exigente, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana se decantaron por cinco de ellos para que obtengan el boleto a la gala de beneficios: Karina Mazzocco; Luck Ra; Juli Poggio; Pablo Migliore y Alejandro Lerner. De ese modo, quienes obtuvieron el delantal gris fueron Marta Fort; Morena Beltrán; Nazareno Casero; Diego Ramos; Julieta Nair Calvo y la propia Edith Hermida, quien no pudo aprovechar la ventaja de la que gozó y también deberá afrontar la jornada de última chance.

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