Este martes 13 de octubre continuó la tercera semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Once participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, sabiendo que cinco de ellos iban a subir del balcón, mientras que los otros seis iban tener la vestimenta gris, exponiéndose así a la gala de eliminación.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Juli Poggio, LuckRa, Alejandro Lerner, Diego Ramos, Edith Hermida, Nazareno Casero, Julieta Nair Calvo, Pablo Migliore, Morena Beltrán, Martha Fort y Karina Mazzocco fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo una consigna más que particular: los participantes iban a tener que recoger sus ingredientes de una cinta transportadora, aunque aquello que tocaran debían agarrarlo sí o sí y emplearlo en su preparación, que debía ser una proteína con salsa y guarnición.

Previo a esto, Wanda Nara hizo pasar al frente a la conductora de Bendita y le comentó cuál era su beneficio, al ser poseedora de una medalla: poder elegir tanto su estación como la de todos los demás. Lejos de mostrarse salomónica, picó la noche desde el comienzo, enviando al frente de todo a Karina Mazzocco y Julieta Nair Calvo. Además, emparejo a Juli Poggio con Luck Ra conociendo el shippeo que existe sobre ellos.

¿Quiénes subieron al balcón?

Los cinco cocineros que subieron al balcón.

Tras una prueba sumamente exigente, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana se decantaron por cinco de ellos para que obtengan el boleto a la gala de beneficios: Karina Mazzocco; Luck Ra; Juli Poggio; Pablo Migliore y Alejandro Lerner. De ese modo, quienes obtuvieron el delantal gris fueron Marta Fort; Morena Beltrán; Nazareno Casero; Diego Ramos; Julieta Nair Calvo y la propia Edith Hermida, quien no pudo aprovechar la ventaja de la que gozó y también deberá afrontar la jornada de última chance.