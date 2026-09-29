Lunes 28 de Septiembre del 2026 Lun 28 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1545
Dólar Tarjeta $2008.5
Dólar Blue $1565
Dólar CCL $1619.6
Euro $1734.65
Riesgo País 628
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Televisión

MasterChef Celebrity Argentina 2026: qué pasó en el programa de ayer lunes 28 de septiembre

Este lunes 28 de septiembre comenzó la primera semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2026. Te contamos qué ocurrió, quiénes subieron al balcón y quiénes recibieron delantal gris.

28 de septiembre, 2026 | 23.57
Qué pasó ayer lunes 28 de septiembre en MasterChef Celebrity.

Este lunes 28 de septiembre comenzó una nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina. Doce participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, a sabiendas de quela mitad de ellos empezarán con el pie derecho, subiendo al balcón; mientras que la otra lo harán con el izquierdo, pasando a tener la vestimenta gris y exponiéndose a la gala de eliminación.

Wanda Nara junto al jurado de esta edición.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

En primera medida, Wanda Nara le dio la bienvenida a la audiencia a esta edición del certamen y fue nombrando uno a uno a todos los participantes. Tras hacerlo, permitió el ingreso del jurado: Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, esta última reemplazando a Donato De Santis, quien en la final entre Ian Lucas y La Reini había avisado que ya no seguiría en el certamen. Tras las preguntas iniciales a todos los jugadores, se procedió con el sorteo de aquellos que competirían este lunes y luego, de entre esa docena, se armaron duplas para el primer desafío.

De esta forma, Luck Ra quedó emparejado con Campi para hacer lomo; la China Ansa y La Negra Vernaci tuvieron que hacer merluza; Nazareno Casero y Luciana Geuna debieron cocinar pollo; Mike Amigorena y Pablo Migliore tuvieron la tarea de hacer cerdo; Paula Trápani y Edith Hermida trabajaron juntas por una coliflor y, finalmente, Alejandro Lerner y Morena Beltrán hicieron equipos para cocinar un pollo.

¿Quiénes subieron al balcón?

Uno a uno todos fueron pasando a presentar sus platos, con un rendimiento no tan bueno en líneas generales. A pesar de ello, tres dúos subieron al balcón: el de la China Ansa y Elizabeth Vernaci; el de Nazareno Casero y Luciana Geuna; y el de Paula Trápani y Edith Hermida. Por contraparte, quienes obtuvieron el delantal gris fueron Alejandro Lernar; Morena Beltrán; Mike Amigorena; Pablo Migliore; Luck Ra y Campi.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas