MasterChef Celebrity Argentina 2026: qué pasó en el programa de ayer lunes 28 de septiembre

Este lunes 28 de septiembre comenzó una nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina. Doce participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, a sabiendas de quela mitad de ellos empezarán con el pie derecho, subiendo al balcón; mientras que la otra lo harán con el izquierdo, pasando a tener la vestimenta gris y exponiéndose a la gala de eliminación.

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Wanda Nara junto al jurado de esta edición.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

En primera medida, Wanda Nara le dio la bienvenida a la audiencia a esta edición del certamen y fue nombrando uno a uno a todos los participantes. Tras hacerlo, permitió el ingreso del jurado: Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, esta última reemplazando a Donato De Santis, quien en la final entre Ian Lucas y La Reini había avisado que ya no seguiría en el certamen. Tras las preguntas iniciales a todos los jugadores, se procedió con el sorteo de aquellos que competirían este lunes y luego, de entre esa docena, se armaron duplas para el primer desafío.

De esta forma, Luck Ra quedó emparejado con Campi para hacer lomo; la China Ansa y La Negra Vernaci tuvieron que hacer merluza; Nazareno Casero y Luciana Geuna debieron cocinar pollo; Mike Amigorena y Pablo Migliore tuvieron la tarea de hacer cerdo; Paula Trápani y Edith Hermida trabajaron juntas por una coliflor y, finalmente, Alejandro Lerner y Morena Beltrán hicieron equipos para cocinar un pollo.

¿Quiénes subieron al balcón?

Uno a uno todos fueron pasando a presentar sus platos, con un rendimiento no tan bueno en líneas generales. A pesar de ello, tres dúos subieron al balcón: el de la China Ansa y Elizabeth Vernaci; el de Nazareno Casero y Luciana Geuna; y el de Paula Trápani y Edith Hermida. Por contraparte, quienes obtuvieron el delantal gris fueron Alejandro Lernar; Morena Beltrán; Mike Amigorena; Pablo Migliore; Luck Ra y Campi.