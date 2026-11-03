Este lunes 2 de noviembre continuó la quinta semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Diez jugadores pusieron manos a la obra con el delantal gris, sabiendo que uno de ellos iba a subir del balcón, mientras que el resto iba a tener la vestimenta negra, exponiéndose así a la gala de eliminación.

{{{htmlAmp}}}

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

La China Ansa, Elizabeth Vernaci, Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani, Pablo Migliore, Hernán Coronel, Grego Rosello, Mike Amigorena, Diego Ramos y Sebastián Presta fueron los cocineros de esta jornada. Al llegar, notaron que adelante de todo había elementos ambientados en una carrera, junto con una pantalla que rezaba "Gran Premio de MasterChef". Fue entonces cuando les explicaron que el día iba a estar dividida en tres etapas: práctica; clasificación y la carrera, en alusión a la Fórmula 1.

Para la práctica tuvieron que dar vueltas alrededor de la tercera isla, mientras que al sonar la bocina debían correr al frente para presionar el botón con su nombre y así determinar el orden, el cual quedó de la siguiente manera:

Grego Rosello La China Ansa Pablo Migliore Sebastián Presta Hernán Coronel Julieta Nair Calvo Diego Ramos Elizabeth Vernaci Mike Amigorena Lizy Tagliani

Esto resultó de suma importancia, ya que en la "carrera" (cocinar en sí) inició el primero con 60 minutos, mientras que los demás fueron empezando con intervalos de 30 segundos, por lo que Lizy Tagliani (la última) perdió cinco minutos en total. La prueba en sí consistió en hacer un plato libre que incluya camarones, aunque en medio de la misma hubo un nuevo giro: la entrada a Boxes, donde debían elegir un ingrediente extra y usarlo de manera obligatoria.

¿Quién subió al balcón?

Los cuatro mejores platos de la gala de última chance del lunes 2 de noviembre.

Tras una prueba sumamente exigente, Damián Betular; Dolli Irigoyen (quien reemplazó a Germán Martitegui) y Maru Botana decidieron que los tres mejores platos fueron los de Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani, la China Ansa y Elizabeth Vernaci. Finalmente, optaron por darle al último de ellos la posibilidad de subir al balcón, razón por la cual logró avanzar a la sexta semana y esquivar así la gala de eliminación.

De ese modo, afrontarán la misma los mencionados Lizy Tagliani; La China Ansa y Julieta Nair Calvo junto al resto de sus compañeros de la noche: Pablo Migliore, Hernán Coronel, Grego Rosello, Mike Amigorena, Diego Ramos y Sebastián Presta. Además, se sumará Campi, el de peor desempeño en la noche de beneficios.