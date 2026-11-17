Este lunes 16 de noviembre continuó la séptima semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Nueve jugadores pusieron manos a la obra con el delantal gris, sabiendo que uno de ellos iba a subir del balcón, mientras que el resto iba a tener la vestimenta negra, exponiéndose así a la gala de eliminación.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

La China Ansa, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Juli Poggio, Pablo Migliore, Hernán Coronel, Rocío Robles, Marta Fort y Pablo Giralt fueron los cocineros de esta jornada. Al llegar, notaron que adelante de todo había elementos típicos de gimnasio, algo que les daba una pista sobre cuál iba a ser la consigna de la velada.

Luego de un hilarante número musical de Hernán Coronel, que llevó a que todos sus compañeros bailaran y que incluso el jurado integrado por Maru Botana, Damián Betular y Dolli Irigoyen (quien reemplazó a Germán Martitegui) sacaran "los prohibidos" frente a cámara, llegó el momento de explicar el desafío de la jornada: hacer un plato libre, dulce o salado, pero que debía llevar yogur. Sumado a eso, comentaron que debían pasar de a dos al frente en determinado momento para realizar una actividad física (sentadillas, levantar pesas, etcétera) bajo el escrutinio de Sol Pérez, exparticipante invitada para la ocasión.

¿Quién subió al balcón?

Rocío Robles y Marta Fort fueron las mejores de la noche este lunes 16 de noviembre.

Tras una prueba sumamente exigente, el jurado decidió que los dos mejores platos fueron los de Rocío Robles y Marta Fort. Finalmente, optaron por darle a la última de ellas la posibilidad de subir al balcón, razón por la cual logró avanzar a la octava semana y esquivar así (por segunda vez compitiendo con el delantal gris) la gala de eliminación.

De ese modo, afrontarán la misma los mencionados Rocío Robles junto al resto de sus compañeros de la noche: La China Ansa, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Juli Poggio, Pablo Migliore, Hernán Coronel y Pablo Giralt. Además, se sumará Campi, el de peor desempeño en la noche de beneficios.