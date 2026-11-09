Este domingo 8 de noviembre continuó la sexta semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Nueve participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco durante la gala de beneficios, con dos recibiendo medallas; seis simplemente avanzando a la siguiente ronda y uno haciéndose con la vestimenta negra.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Pablo Migliore, Marta Fort, Pablo Giralt, Sebastián Presta, Campi, Elizabeth Vernaci, Grego Rosello, Hernán Coronel y Mike Amigorena fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo como consigna realizar un pionono relleno salado, que debía tener sí o sí mayonesa dentro.

¿Quiénes recibieron medallas?

Tras esta prueba, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana se decantaron por Elizabeth Vernaci y Marta Fort para que tengan la medalla dorada y plateada respectivamente, por lo que gozarán de una importante ventaja en la cuarta semana de competición.

¿Quién recibió el delantal negro?

MasterChef Celebrity Argentina 2026: qué pasó en el programa de ayer domingo 8 de noviembre.

Por contraparte, como ocurre siempre en este tipo de veladas, el peor plato se quedó con el delantal negro que lo envía al domingo de eliminación. Los de desempeño menos eficaz fueron Grego Rosello, Pablo Giralt y Pablo Migliore, pero los chefs decidieron que sea el primero de ellos quien obtenga la vestimenta que nadie desea, mientras el otro subió al balcón.

De esta manera, fue la segunda ocasión en que le ocurrió esto al influencer, quien además jamás pudo subir al balcón en la gala de eliminación. Es por ello que se mostró sumamente afectado por la decisión de los chefs y hasta manifestó sentir ganas de abandonar, por no poder encontrar el camino a una preparación acorde.