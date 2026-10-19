Este domingo 18 de octubre continuó la tercera semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Once participantes pusieron manos a la obra con el delantal gris, sabiendo que solo uno de ellos iba a subir del balcón, mientras que todos los demás iban tener la vestimenta negra, exponiéndose así a la gala de eliminación.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Campi, la China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Nazareno Casero, Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani, Morena Beltrán, Martha Fort, Mike Amigorena y Sebastián Presta fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo una consigna más que particular: al llegar a sus estaciones, dependiendo cuál hayan escogido, los participantes tuvieron frente a ellos dos posibles piñatas: una, con una torta de bodas; la otra, con un ataúd.

Tras romperlas, pudieron observar que adentro había voluntades diferentes, según la vertiente. Aquellos que tuvieron la torta, tenían que hacer un lomo con acompañamiento frito y vegetales, así como también una salsa que acompañe el plato; los que tenían el cajón, en tanto, fueron encomendados con la tarea de hacer un postre de chocolate con dos o más capas.

¿Quién subió al balcón?

El mano a mano por subir al balcón fue entre Marta Fort y Julieta Nair Calvo.

Tras una prueba sumamente exigente, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana decidieron que los dos mejores platos fueron los de Julieta Nair Calvo y Marta Fort. Finalmente, optaron por darle a la blonda la posibilidad de subir al balcón, razón por la cual logró avanzar a la cuarta semana.

De ese modo, afrontarán la gala de eliminación la mencionada Julieta Nair Calvo junto al resto de sus compañeros de la noche: Campi, la China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Nazareno Casero, Lizy Tagliani, Morena Beltrán, Mike Amigorena y Sebastián Presta. Además, se sumará Grego Rosello, el de peor desempeño en la noche de beneficios.