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MasterChef Celebrity Argentina 2026: qué pasó en el programa de ayer domingo 18 de octubre

Este domingo 18 de octubre continuó la tercera semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2026. Te contamos qué ocurrió, quién subió al balcón y quiénes recibieron delantal negro.

19 de octubre, 2026 | 00.44
MasterChef Celebrity Argentina 2026 quién subió al balcón este domingo 18 de octubre.

Este domingo 18 de octubre continuó la tercera semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Once participantes pusieron manos a la obra con el delantal gris, sabiendo que solo uno de ellos iba a subir del balcón, mientras que todos los demás iban tener la vestimenta negra, exponiéndose así a la gala de eliminación.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Campi, la China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Nazareno Casero, Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani, Morena Beltrán, Martha Fort, Mike Amigorena y Sebastián Presta fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo una consigna más que particular: al llegar a sus estaciones, dependiendo cuál hayan escogido, los participantes tuvieron frente a ellos dos posibles piñatas: una, con una torta de bodas; la otra, con un ataúd.

Tras romperlas, pudieron observar que adentro había voluntades diferentes, según la vertiente. Aquellos que tuvieron la torta, tenían que hacer un lomo con acompañamiento frito y vegetales, así como también una salsa que acompañe el plato; los que tenían el cajón, en tanto, fueron encomendados con la tarea de hacer un postre de chocolate con dos o más capas.

¿Quién subió al balcón?

El mano a mano por subir al balcón fue entre Marta Fort y Julieta Nair Calvo.

Tras una prueba sumamente exigente, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana decidieron que los dos mejores platos fueron los de Julieta Nair Calvo y Marta Fort. Finalmente, optaron por darle a la blonda la posibilidad de subir al balcón, razón por la cual logró avanzar a la cuarta semana.

De ese modo, afrontarán la gala de eliminación la mencionada Julieta Nair Calvo junto al resto de sus compañeros de la noche: Campi, la China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Nazareno Casero, Lizy Tagliani, Morena Beltrán, Mike Amigorena y Sebastián Presta. Además, se sumará Grego Rosello, el de peor desempeño en la noche de beneficios.

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