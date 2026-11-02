Este domingo 1 de noviembre continuó la quinta semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Diez participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco durante la gala de beneficios, con dos recibiendo medallas; siete simplemente avanzando a la siguiente ronda y uno haciéndose con la vestimenta negra.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Juli Poggio, Marta Fort, Pablo Giralt, Luciana Geuna, Campi, Nazareno Casero, Edith Hermida, Rocío Robles, Luck Ra y Karina Mazzocco fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo como consigna realizar un plato basado en la legumbre que a cada uno le tocó al llegar a su estación.

¿Quiénes recibieron medallas?

Tras esta prueba, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana se decantaron por Karina Mazzocco y Edith Hermida para que tengan la medalla dorada y plateada respectivamente, por lo que gozarán de una importante ventaja en la cuarta semana de competición. Cabe destacar que es la segunda que obtienen ambas: la conductora de Bendita suma dos plateadas, mientras que para la ex A la Tarde (la única que jamás pasó por la gala de eliminación hasta ahora) es la primera dorada.

¿Quién recibió el delantal negro?

Los peores platos de la noche de beneficios de este domingo 1 de noviembre.

Por contraparte, como ocurre siempre en este tipo de veladas, el peor plato se quedó con el delantal negro que lo envía al domingo de eliminación. Los de desempeño menos eficaz fueron Campi, Juli Poggio y Luck Ra, pero los chefs decidieron que sea el primero de ellos quien obtenga la vestimenta que nadie desea, mientras el otro subió al balcón.