MasterChef Celebrity 2026: quién fue el cuarto eliminado del certamen.

MasterChef Celebrity Argentina 2026 conoció este martes 27 de octubre a su cuarto eliminado, luego de diferentes desafíos a lo largo de la semana que han definido a los 11 participantes que estuvieron en la cuerda floja. Casi todos ellos siguieron en carrera, con excepción de uno: el peor plato, quien se despidió tras apenas un mes en competencia.

{{{htmlAmp}}}

¿Quiénes compitieron con el delantal negro?

Los famosos que tuvieron un flojo desempeño en la semana fueron Grego Rosello, Sebastián Presta, Luciana Geuna, Elizabeth Vernaci, Luck Ra, Alejandro Lerner, Juli Poggio, Marta Fort, Pablo Giralt y la China Ansa. Mike Amigorena originalmente se había salvado, pero en la gala de beneficios fue el peor y terminó compitiendo en esta jornada. Por el contrario, Campi vistió el delantal gris, pero al ser el mejor plato en la noche de última chance le esquivo la de eliminación.

¿Quiénes vieron la gala desde el balcón?

Además del mencionado Campi, también están a salvo Hernán Coronel, Sebastián Presta, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Rocío Robles, Nazareno Casero, Karina Mazzocco, Diego Ramos y Pablo Migliore, quienes ya tienen un lugar en la quinta semana de competición.

¿Qué pasó este domingo en MasterChef Celebrity?

Los once competidores de la velada tuvieron que afrontar un desafío de gran dificultad, ya que debieron cocinar una de las piezas de pastelería más conocidas: el lemon pie. Previo a ello, sin embargo, gozaron de un momento más que afable con presentaciones musicales de Luck Ra (Ya no vuelvas), Mala Fama (Guampa chata) y Alejandro Lerner (Después de tí).

¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity?

Los tres peores platos del martes 27 de octubre.

Los últimos tres en pasar al frente fueron Alejandro Lerner, Juli Poggio y Grego Rosello, siendo los peores platos de la velada. "Los tres deberían irse hoy", llegó a decirles Germán Martitegui. Este, junto con los demás integrantes del jurado (Damián Betular y Maru Botana) decidieron que el menos logrado fue el del cantante, quien quedó así fuera del certamen.

De este modo, se convirtió en el cuarto eliminado, sumándose a una lista que de momento comparte con "Pachu" Peña, Paula Trápani y Morena Beltrán, quienes se despidieron el domingo 4; 11 y 18 de octubre respectivamente.