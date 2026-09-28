Maslatón dio detalles desconocidos sobre el peor "fracaso" de Milei: "Está"

Carlos Maslatón analizó la situación de Javier Milei y sostuvo que el Presidente estaría atravesando un momento de frustración con su propia gestión. Durante una entrevista en C5N, el abogado también afirmó que el mandatario estaría cansado de la función.

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"Yo creo que está frustrado con su propia presidencia, pero no tiene otra que seguir", sostuvo Maslatón al referirse al futuro de Milei. En ese sentido, consideró que abandonar el cargo tendría un fuerte impacto personal para el Presidente. "Porque, si no, es un fracaso personal para él y esas cosas sí le duelen. No poder reelegir parecería muy doloroso", agregó.

El abogado también se refirió al estado de ánimo que, según su interpretación, atraviesa el mandatario. "Creo que no le gusta la función, está cansado. No le gustan las internas gubernamentales, las peleas con nadie", afirmó.

Maslatón también vinculó las visitas que tuvo Milei en la Quinta de Olivos con el momento que habría atravesado el Presidente. "Varios analistas dijeron que estuvo durante un mes, mes y medio, muy mal Milei. Así que las no visitas (a Olivos) tienen que ver con eso", sostuvo.

Carlos Maslatón dio su opinión sobre el gobierno de Javier Milei.

La crítica de Maslatón por el dinero

Por último, Maslatón cuestionó la imagen que Milei tenía antes de asumir la Presidencia respecto de su relación con el dinero. "Él se presentaba como una persona desinteresada en el dinero. No es lo que después pudimos comprobar ni en la campaña electoral ni en el Gobierno", expresó.