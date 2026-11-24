Marta Fort habló sobre los rumores de un supuesto romance con Pablo Migliore y aclaró cuál es su verdadero vínculo con el exfutbolista.

Hace tan solo unos días, Marta Fort fue vista en un boliche junto a su compañero de MasterChef Celebrity (Telefe), Pablo Migliore. A raíz de este hecho, comenzaron a surgir rumores sobre un supuesto romance entre ambos. Ahora, la hija de Ricardo Fort se refirió a las especulaciones y aclaró cuál es su verdadero vínculo.

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A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Marta se refirió a los rumores de romance e hizo referencia a su “tipo de hombre": “Solo porque sea alto, morocho, tatuado, no significa que sea mi chongo. Es un cago de risa y compartimos con todos mis compañeros de Masterchef esa noche también. Muy lindo grupo”.

Marta Fort sobre los rumores con Pablo Migliore.

Todo esto ocurre en paralelo a su separación con Juan Manuel Ramírez luego de tres meses de haber comenzado la relación. Previamente, la influencer señaló mediante una historia en sus redes: “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.

La declaración de la expareja de Marta Fort

Luego del contundente comentario de Marta, Juan Manuel Ramírez se refirió a las críticas en su contra: “Yo jamás en mi vida le dije me hace sentir inseguro que tenga más plata que yo. Eso no es nada nuevo, o sea, es la hija de Ricardo Fort. Jamás en mi vida puede llegar a ser una inseguridad para mí que ella tenga más plata que yo”.

Luego, explicó: “Llegó un momento, por cómo es Marta y las cosas que le gusta hacer, que yo no me entendí con ella y le dije que no me sentía cómodo, y que me sentía desenfocado en mi trabajo. Las veces que he ido a Argentina jamás me pagó algo. Se llena mucho la boca que ella paga todo pero conmigo jamás pagó nada”.

Finalmente, lanzó un polémico comentario que se viralizó rápidamente en las redes: “Ella no se puede sentir mal si yo digo que me siento desenfocado y que no estoy contento en cómo está la relación. Toma alcohol de lunes a lunes y yo soy una persona súper deportista, no salgo de joda, no me drogo, no hago nada, me levanto a las 7 de la mañana”.