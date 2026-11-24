El departamento de Ricardo Fort estaba ubicado en el piso 21 de un edificio del barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires.

La vida de Ricardo Fort estuvo marcada por el lujo, la exposición mediática y una personalidad que no pasaba inadvertida. Sin embargo, el departamento donde compartía sus días con sus hijos, Marta y Felipe, mostraba una faceta diferente del empresario. Las fotografías de sus ambientes permiten descubrir cómo era aquel espacio familiar.

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Dónde queda el departamento de Ricardo Fort en el que vivían Marta y Felipe

La propiedad donde Ricardo Fort compartía su vida cotidiana con sus hijos estaba ubicada en el barrio porteño de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. Se trataba de un departamento situado en el piso 21 de un edificio, con aproximadamente 400 metros cuadrados y grandes ventanales que ofrecían amplitud y luminosidad a los ambientes.

Según reconstruyó Los Andes, a partir de una producción fotográfica publicada por la revista Para Ti en 2010 y de imágenes difundidas posteriormente por Gente, la vivienda tenía una decoración que contrastaba con la imagen extravagante que el empresario solía mostrar en televisión.

Los muebles modernos, los colores neutros y la distribución funcional definían una estética contemporánea, con espacios pensados para la comodidad y la vida familiar.

Así era la vivienda que fue escenario de la intimidad familiar del empresario y qué mostraban las fotografías de sus interiores.

Cómo era el living y la cocina del departamento de Ricardo Fort

Uno de los ambientes principales de la propiedad era el living comedor. Las fotografías mostraban paredes blancas, sillones de cuero negro combinados con otros blancos y una mesa ratona con tapa de vidrio. La decoración mantenía una línea sobria, con pocos elementos ornamentales y muebles de diseño simple.

La cocina también tenía un lugar destacado dentro de la distribución. Su diseño abierto permitía integrarla con el living comedor, sin divisiones rígidas entre los espacios. Una isla central funcionaba como superficie de trabajo y punto de encuentro, mientras que el comedor diario completaba el ambiente.

El piso flotante aportaba continuidad visual y reforzaba la sensación de amplitud. En distintas imágenes publicadas después de la muerte del empresario también se pudo observar a sus hijos y personas cercanas compartiendo momentos en ese sector de la vivienda.

El living comedor tenía una decoración moderna, con sillones blancos y negros, paredes claras y una mesa ratona con tapa de vidrio.

El dormitorio de Ricardo Fort y la cama blanca que se destacaba

Entre los ambientes más llamativos del departamento se encontraba el dormitorio del empresario. Allí, uno de los elementos que más sobresalía era una gran cama blanca con respaldo capitoné, un detalle clásico asociado con las decoraciones elegantes.

El tapizado acolchado aportaba protagonismo visual, mientras que los tonos claros mantenían cierta armonía con el resto de la propiedad.

Las imágenes también permitían observar algunos objetos personales de Ricardo Fort, como valijas, prendas de vestir y un perchero donde guardaba sus característicos tapados largos de piel. Estos elementos reflejaban su particular estilo y su inclinación por los detalles que formaban parte de su identidad pública.

La casa donde Ricardo Fort compartía su vida familiar con Marta y Felipe

El departamento de Belgrano también fue escenario de distintos momentos de la vida familiar del empresario. Allí compartía la cotidianeidad con sus hijos, Marta y Felipe, quienes continuaron vinculados con ese entorno después de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2013.

El departamento de Belgrano fue el hogar que Ricardo Fort compartió con sus hijos, Marta y Felipe, y donde construyeron gran parte de sus recuerdos familiares.

En una producción posterior de la revista Gente se difundieron fotografías de los jóvenes junto a personas de su círculo cercano, entre ellas Gustavo Martínez, quien tuvo un papel fundamental en su crianza.

Las imágenes permitieron conocer una dimensión más íntima de la vivienda y recuperar recuerdos de la dinámica familiar que se desarrollaba puertas adentro.

El estilo de Ricardo Fort: una decoración diferente a su imagen pública

Ubicada en el barrio porteño de Belgrano, la propiedad de aproximadamente 400 metros cuadrados combinaba ambientes amplios, muebles modernos y detalles de diseño.

Aunque Ricardo Fort construyó una imagen asociada con la ostentación, los objetos exclusivos y los gustos extravagantes, su departamento de Belgrano presentaba una propuesta decorativa diferente.

Los ambientes amplios, los muebles contemporáneos, las paredes claras y la integración de los espacios mostraban una elección estética en la que la funcionalidad también tenía protagonismo. Las fotografías de la propiedad permiten descubrir un costado menos conocido del empresario: el de su vida cotidiana junto a sus hijos, lejos de los escenarios y las cámaras.