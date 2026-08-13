Marley criticó a Nico Occhiato tras su salida de Luzu TV: "Para nosotros..."

Poco más de un mes transcurrió desde que Flor Peña fue despedida de Luzu TV, luego de haber difundido en vivo una fake news respecto a la salud del padre de Lionel Messi. Tras esta determinación, El Show del Verano llegó a su abrupto final, por lo cual Marley (quien la acompañaba en la conducción) también se marchó del streaming.

En declaraciones recientes con un notero de Puro Show, el icónico presentador de Got Talent; Survivor y Tu cara me suena, entre otros éxitos de Telefe, criticó la decisión adoptada por Nicolás Occhiato (creador y director de Luzu) y busco quitarle dramatismo a todo lo ocurrido.

Marley junto a Flor Peña y Nico Occhiato.

¿Qué dijo Marley sobre Nico Occhiato?

En primera medida, opinó: "Es muy probable que Nico se haya apresurado con la decisión, pero son cosas que con el correr del tiempo analizaremos". Sin embargo, señaló: "Es un tema que a la prensa le gusta mucho, pero no es tan complejo como lo pintan. Para nosotros no fue tanto, pasó eso, el programa no se hizo más y nunca nadie se peleó con nadie". En ese sentido, acotó: "Yo nunca dejé de hablar con Flor, hablo hasta el día de hoy todos los días. No hubo una pelea ni nada".

"La vida no pasa solamente por la televisión, sino por la vida real", deslizó, para después añadir: "La vida televisiva no la edito yo. No me gusta forzar las cosas que dice la televisión. Tenía 50 mensajes por día y sacaron notas con cosas que no pasaron o que yo no dije, para que después me llamen para desmentir. Es un círculo que no termina nunca”.

Finalmente, sostuvo: "Me parece que hay cosas que se resuelven internamente con reuniones, no todo tiene que ser público. Si no se resuelven las cosas en la tele parece que no las tenés resueltas, y las cosas pasan por fuera de la televisión".