Marixa Balli contó la verdad tras su sorpresiva salida de LAM: "No me..."

Marixa Balli habló por primera vez sobre los motivos de su repentina salida de LAM (América TV) durante una entrevista para Blender.

Luego de un largo período tras su salida del ciclo de chimentos LAM (América TV), Marixa Balli rompió el silencio y habló sobre algunas internas del ciclo. En ese marco, durante una entrevista, reveló la razón de su repentino cambio a Cortá por Lozano (Telefe).

{{{htmlAmp}}}

Marixa Balli sorprendió en agosto del año pasado al anunciar en vivo su salida de LAM.

En medio de un diálogo con la hija de Ricardo Fort, Marta Fort, para el canal de streaming Blender, recordó su vínculo con Ángel de Brito: “Qué tema mi salida de LAM. Yo estaba muy bien, es un programa que amo, a Ángel lo adoro, somos muy amigos y tenemos buena química, con solo vernos sabemos lo que está pensando el otro”.

Luego, señaló que, a pesar de su buena relación con el conductor del ciclo, hubo varios roces entre sus colegas que la incomodaron: “Pero pasaron cosas que no me sentí cómoda, hubo varias internas. Empezaron a decir cosas que no eran reales y eso me molestó. Quisieron instalar que yo solo quería conducir y no fue así. Si hubiese pasado, me habría hecho cargo, pero no pasó”.

La sorpresiva salida de Marixa Balli de LAM

Marixa Balli sorprendió en agosto del año pasado al anunciar en vivo su salida de LAM, el programa conducido por Ángel de Brito en América TV. La noticia se conoció durante la emisión del viernes 15, cuando el conductor comunicó que esa era la última participación de la panelista.

Poco tiempo después, Balli amplió los motivos de su decisión. En una entrevista con Verónica Lozano, explicó que había empezado a tener ganas de hacer otras cosas y que también necesitaba dedicar más tiempo a sus proyectos comerciales. Entre ellos mencionó la apertura de un nuevo local de su marca, Xurama. Además, señaló que había acordado un viaje a la India junto a Marley para participar de Por el mundo.