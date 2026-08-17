Por qué Mario Pergolini no seguiría con Otro Día Perdido en 2027: la charla que tuvo con Adrián Suar

Mario Pergolini se reunió con Adrián Suar en la casa del productor para conversar, entre otros temas, sobre el futuro de Otro Día Perdido.

El futuro de Otro Día Perdido quedó en el centro de la atención luego de una particular reunión entre Mario Pergolini y Adrián Suar. El conductor visitó al productor en su casa junto a importantes autoridades de El Trece, en medio de las versiones sobre modificaciones en la programación del canal para 2027.

Mario Pergolini se reunió con Adrián Suar

En el último programa de Otro Día Perdido, Mario Pergolini sorprendió al contar que había mantenido un encuentro con Adrián Suar. La reunión tuvo lugar en la casa del productor y contó también con la presencia de Pablo Codevilla, Diego Guebel y Alejandro Borensztein.

“Ayer fui a comer a lo de Suar, a la casa. No aguantaba no decirlo. Estaban Pablo Codevilla, Diego Guebel y Alejandro Borensztein. Nosotros llevamos vino y Guebel no llevó nada”, relató el conductor durante la emisión.

Fiel a su estilo, Pergolini también aprovechó para sumar una cuota de humor al encuentro: “Me sorprendió que Suar me abriera la puerta, pensé que tenía mayordomo”.

La reunión, sin embargo, no habría sido solamente social. El futuro del programa y su continuidad durante el próximo año estuvieron entre los temas de conversación.

La particular negociación por Otro Día Perdido

El conductor contó que la comida estuvo acompañada por un asado y diferentes platos, además de postre y café. Pero detrás de ese encuentro distendido se encontraba una conversación relacionada con su continuidad en la pantalla de El Trece.

Pergolini reveló que llegó a la reunión con una postura que parecía definitiva. “Yo el año que viene no lo hago”, aseguró que fue la frase utilizada para iniciar la negociación, aunque luego reconoció que la estrategia no salió como esperaba.

La intención del conductor era conseguir una salida del ciclo para poder avanzar hacia otro proyecto. Sin embargo, la experiencia de Suar en este tipo de negociaciones habría cambiado rápidamente el escenario.

Qué dijo Adrián Suar sobre el futuro del programa

Según relató Mario Pergolini, Adrián Suar respondió a su planteo con una frase que terminó descolocándolo: “Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer”. La conversación habría continuado con la participación de Pablo Codevilla, al punto de que comenzaron a mencionarse posibles nombres para ocupar el lugar de Pergolini en caso de que finalmente decidiera no continuar.

Ese momento hizo evidente que la salida del conductor no sería tan sencilla como había imaginado. El propio Pergolini reconoció que la respuesta de Suar lo tomó por sorpresa y que la negociación terminó tomando otro rumbo.

Pergolini llegó al encuentro con la intención de dejar Otro Día Perdido para avanzar con un nuevo proyecto, pero la negociación no resultó como esperaba.

¿Mario Pergolini seguirá en Otro Día Perdido en 2027?

A pesar de haber planteado inicialmente que no quería continuar con el ciclo, todo indica que la situación habría terminado inclinándose hacia la continuidad. El conductor fue contundente al explicar que no consiguió el objetivo que había llevado a la reunión.

“No logré lo que quería, que era bajarme para subirme”, afirmó, en referencia a su intención de dejar el programa para encarar un nuevo proyecto.

Además, Pergolini admitió que llegó al encuentro dispuesto a negociar y que incluso creyó que la comida podía facilitar el acuerdo: “Iba muy entregado, pensé que se iba a dar cuenta de que yo con la comida estaba hecho”.

La anécdota dejó entrever que el regreso de Otro Día Perdido en 2027 estaría encaminado, pese a las versiones sobre cambios en la grilla de El Trece. Por ahora, la continuidad de Pergolini aparece como la alternativa más probable luego de la particular charla mantenida con Adrián Suar.