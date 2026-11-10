Marina Calabró explotó tras el discurso del Papa León XIV: “Lávense la boca”

La periodista Marina Calabró rompió el silencio y se refirió a la polémica que atravesó A24 durante la comitiva papal del papa León XIV.

El papa León XIV dio su primer discurso oficial en el país en el Palacio Libertad este domingo por la tarde. En ese sentido, habló sobre los límites del poder y la necesidad de que las decisiones políticas estén orientadas al bienestar de toda la sociedad. Tras este hecho, Marina Calabró se refirió a la polémica que atravesó A24 en la comitiva papal.

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Durante una transmisión en vivo de A24, una cámara del ciclo que iba en motocicleta detrás del vehículo que trasladaba al Sumo Pontífice terminó protagonizando un episodio polémico que fue duramente criticado en redes sociales. Según informó Bardeo News, la moto utilizada por A24 habría ingresado en una zona prohibida y su presencia provocó una interrupción en el desplazamiento de la comitiva.

En ese marco, la conductora de la señal explicó: “Entiendo que fue un error involuntario, pero qué sé yo, también hemos visto a Nelson Castro en Uruguay corriendo al lado del papamóvil y el mismo Nelson dijo que la seguridad del papa se bajó y le mostró el arma. Me impactó que eso se viralizó como los kukas de A24, ¿lo de kuka lo dirán por mí? Un nivel de teoría conspirativa manejan. Antes de hablar de mí, lávense la boca”.

El discurso del papa León XIV en Argentina

El papa León XIV brindó su primer discurso en la Argentina el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei. En ese marco, el Pontífice habló sobre los límites del poder, la responsabilidad de quienes gobiernan y la necesidad de que las decisiones políticas estén orientadas al bienestar de toda la sociedad.

Una de sus frases más destacadas de la ceremonia fue: “La economía debe estar al servicio de la persona y no las personas al servicio de la economía”. También pidió especial atención para quienes atraviesan situaciones de enfermedad, dependencia o discapacidad.