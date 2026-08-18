Mariana Brey interrumpió a Diego Brancatelli durante un diálogo con un ingeniero hidráulico y civil y no dudó en apuntar contra la panelista libertaria.

Durante una transmisión en vivo de A La Barbarossa (Telefe), el ingeniero hidráulico y civil, Claudio Velazco, hizo un análisis sobre el evento climático natural, el fenómeno de El Niño. Asimismo, también planteó las posibilidades de futuras inversiones en ciudades del interior con ayuda del sector privado durante la gestión de Javier Milei. Sin embargo, la conversación derivó en un tenso cruce entre Diego Brancatelli y Mariana Brey.

En ese contexto, el ingeniero expresó: “Con respecto a las inversiones, quiero responder exclusivamente a todos para que tengamos una idea de lo que debemos hacer cuando pase este Super Niño. Tenemos en todas las ciudades del interior que estan viendo en amarillo y blanco, una inversión de 23.500 millones de dólares. A partir de esto digo: ‘Che, ¿qué hacemos por nuestro país? ¿Lo van a hacer en forma bondadosa los privados?’”. Rápidamente, Brancatelli argumentó: “¿Pero cuál sería la ganancia para el privado? No lo van a hacer”.

Luego, el periodista continuó explicando su punto de vista: “Yo tengo que explicarles a los que están del otro lado, obra pública no solamente es la ruta que une Pinamar con Villa Gesell”. Sin embargo, Brey interrumpió a Diego y aseguró que también hay que agregar a Gualeguaychú y Zárate en la lista y expresó: “Digamos todo, la verdad”. A raíz de esta interrupción, Diego lanzó: “Aprendé a callarte un poquito y déjame terminar”.

El fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño es un evento climático natural que consiste en el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial. Al alterar la circulación atmosférica global, modifica de manera sustancial los patrones de lluvia, viento y temperatura en diversas regiones del mundo.

El fenómeno El Niño se extenderá hasta el comienzo del otoño 2027.

Durante las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este fenómeno ya se encuentra activo en la cuenca del Océano Pacífico Ecuatorial. Por su parte, los modelos dinámicos y estadísticos del organismo nacional señalan que alcanzaría una “fuerza considerable” en Argentina durante el transcurso de la primavera austral y el inicio del verano, período en el que tendrá lugar un salto cuantitativo en términos de intensidad.