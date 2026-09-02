Mariana Brey dio un insólito justificativo para defender a Javier Milei: "No alcanzan"

Mariana Brey volvió a manifestar su respaldo al Gobierno de Javier Milei, esta vez durante una entrevista en Desayuno Americano, donde apeló a un particular argumento para justificar los resultados de la gestión libertaria a poco más de dos años de haber asumido.

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La panelista, que en las últimas semanas viene protagonizando cruces mediáticos por su cercanía con el mandatario, fue contundente al momento de explicar por qué considera que todavía es pronto para hacer un balance definitivo: "Comparto muchas ideas de este gobierno. Pero suponiendo que no las comparta, creo que es necesario darle más tiempo a un gobierno que vino a cambiar absolutamente todo".

Mariana Brey salió a apoyar a Milei.

"Cuatro años no alcanzan"

En ese sentido, Brey sostuvo que las transformaciones que se están llevando adelante no tienen antecedentes en el país y que, por lo tanto, requieren de un plazo mayor al de un mandato presidencial. "Las ideas que se están implementando no se hicieron nunca en Argentina. Cuatro años no alcanzan, en tres años se bajó la inflación, el orden en la llegada lo lograron en poco tiempo", afirmó, en referencia a los indicadores económicos y a la política migratoria del oficialismo.

La periodista redobló la idea al insistir en que el tiempo transcurrido desde diciembre de 2023 es insuficiente para revertir décadas de políticas distintas: "Cuatro años no alcanzan para hacer un cambio que necesita Argentina, después de haber sido gobernado por muchos años por otras ideas".

Pidió hasta ocho años de gestión libertaria

El pasaje más resonante de su intervención llegó cuando fue por más y planteó la necesidad de una continuidad de La Libertad Avanza en el poder durante dos mandatos consecutivos para que el rumbo económico pueda consolidarse: "Se necesitan por lo menos 8 años de un cambio muy muy fuerte para que podamos estar mejor como país".

Las declaraciones de Brey se dan en medio de un clima de debate constante en torno a su rol como comunicadora y su vínculo con el Presidente, a quien ya entrevistó en más de una oportunidad. Sus intervenciones en distintos programas suelen generar repercusión tanto entre colegas como en las redes sociales, donde habitualmente es cuestionada por parte de la audiencia.

Mientras el Gobierno continúa defendiendo su plan económico en medio de un escenario social exigente, panelistas como Brey se consolidan como una de las voces mediáticas más identificadas con el discurso oficialista, sosteniendo que los resultados profundos recién podrán evaluarse con el correr de los años y no en el corto plazo.