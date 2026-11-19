Un tenso debate se desató en A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe, cuando Mariana Brey puso en duda la presencia de jubilados en las movilizaciones que se realizan cada miércoles frente al Congreso. Su planteo generó indignación entre sus compañeros, especialmente por la manera en que cuestionó la legitimidad de quienes salen a reclamar por sus haberes y las condiciones en las que viven.

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Todo comenzó cuando Carla Czudnowsky hizo referencia a la represión que sufren los adultos mayores durante las protestas. “Porque los jubilados que solo le dan una vuelta al Congreso todos los miércoles, los cagan a palazos y los gasean”, expresó. En ese momento, Brey interrumpió con una pregunta que encendió la discusión: “¿Cuántos jubilados reales hay? Quisiera saber yo”.

La reacción de Czudnowsky fue inmediata: “¿Cómo cuántos jubilados reales? Hay una nómina de jubilados”. Pero la panelista insistió y apuntó contra quienes participan de las movilizaciones: “Ustedes que van a la marcha y que son promarcha y que les gusta cortar la calle, les pregunto, ustedes que van seguido, ¿cuántos jubilados...?”.

Los jubilados que marchan cada miércoles frente al Congreso.

Georgina Barbarossa intervino para marcar su desacuerdo y recordó que las manifestaciones de los adultos mayores existen desde hace décadas. “Desde que tengo uso de razón, están los jubilados reclamando”, señaló. Y aclaró cuál era su principal preocupación: “Lo que no me gusta es que los ataquen y los agredan”.

El fuerte cruce con Brancatelli y la defensa de los jubilados

Lejos de retroceder, Brey volvió a justificar su pregunta y sostuvo que quería saber quiénes eran los responsables de los disturbios. “Yo te aseguro que no son los jubilados los que generan el desorden. En eso tenemos que estar de acuerdo”, afirmó. La respuesta de Georgina fue contundente: “Hay infiltrados siempre en las marchas, hija. Infiltrados en las marchas hay siempre”.

Diego Brancatelli también se sumó a la discusión y cuestionó duramente el planteo de su compañera. “La verdad que es muy difícil discutir con tanta... No sé si la palabra es ignorancia, o justificar el dolor y la brutalidad de este Gobierno. Si vamos a tratar el tema, tratémoslo en serio”, lanzó.

Brey respondió que estaba haciendo una pregunta y acusó a Brancatelli de no poder contestarla. “Es parte del periodismo, vos lo sabés muy bien”, insistió, mientras el panelista consideraba que poner en duda la condición de jubilados de quienes participan de las marchas era un insulto.

Sin embargo, uno de los momentos más polémicos llegó cuando Barbarossa intentó explicar que, más allá de que siempre existieron dificultades para los adultos mayores, la situación actual es especialmente preocupante. “Los jubilados lo están pasando mal, siempre lo pasaron mal. Pero no me gusta que los repriman. La mayoría son jubilados”, remarcó.

La conductora también trazó un paralelismo con el debate por las pensiones por discapacidad: “El tema de los discapacitados, sí, había discapacitados truchos, pero el 90% son de verdad”. Lejos de acompañar esa reflexión, Brey volvió a expresar su indignación por las irregularidades detectadas en ese ámbito: “A mí me enoja muchísimo haberme enterado que había tanta cantidad de gente que no era discapacitada. Y que usaba un carnet o que cobraba algo que no le correspondía, me indigna enormemente”.

La discusión terminó con la intervención de Barbarossa, que decidió cortar el intercambio y cambiar de tema ante el clima de tensión que se había generado en el estudio.