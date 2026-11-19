Georgina Barbarossa mantiene una relación muy cercana con sus hijos y suele expresar el orgullo que siente por los caminos que eligieron.

Aunque Georgina Barbarossa construyó una extensa carrera en televisión, teatro y cine, su vida familiar siempre ocupó un lugar central. La conductora es madre de dos hijos que, pese a haber crecido cerca del ambiente artístico, eligieron caminos alejados de la exposición mediática y desarrollaron proyectos personales muy diferentes.

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Quiénes son Tomás y Juan Lecuna, los hijos de Georgina Barbarossa

Tomás Lecuna y Juan Lecuna tienen 39 años y son los hijos mellizos que Georgina Barbarossa tuvo con su esposo, Miguel Ángel "Vasco" Lecuna, un empresario del rubro textil. Aunque nacieron con apenas dos minutos de diferencia, sus personalidades y elecciones de vida tomaron rumbos distintos.

Ambos crecieron en contacto con el mundo del espectáculo debido a la actividad profesional de su madre. Sin embargo, al llegar a la adultez decidieron construir sus propios recorridos, lejos de las cámaras y de la popularidad que acompaña a la conductora.

La historia familiar estuvo atravesada por un episodio doloroso. En 2001, cuando los mellizos todavía eran jóvenes, su padre murió durante un violento intento de robo. El empresario había tomado un taxi que fue interceptado por delincuentes que se desplazaban en una camioneta. Al resistirse al asalto, recibió una herida con un arma blanca y falleció mientras era trasladado al Hospital Rivadavia.

Desde entonces, Georgina debió afrontar la crianza de sus hijos en medio de una pérdida que marcó profundamente a la familia.

Juan Lecuna: su vida en Córdoba y su pasión por la música

A diferencia de su madre, Juan Lecuna encontró su lugar lejos de los estudios de televisión. Durante una etapa de su vida se acercó al mundo de la música y llegó a ganar cierta notoriedad. Incluso participó de proyectos radiales junto a Mario Pergolini, aunque con el tiempo descubrió que la exposición pública no era lo que buscaba para su futuro.

Actualmente vive en Córdoba, donde construyó una vida familiar y desarrolla sus propios proyectos. Rodeado de naturaleza y acompañado por su hija, encontró un estilo de vida alejado del ritmo de la ciudad y del ambiente artístico.

Aunque tienen personalidades diferentes, comparten un vínculo muy especial.

En una entrevista con la revista GENTE, Georgina expresó su alegría por el presente de su hijo: “Veo a Juan tan puesto en su casa, allá en Córdoba, trabajando en lo que quiere hacer, con su hija, en medio de la naturaleza, tan feliz”.

La conductora suele destacar la tranquilidad que consiguió Juan y el bienestar que representa para ella verlo realizado en una vida elegida por sus propios intereses.

Tomás Lecuna: a qué se dedica el otro hijo de Georgina Barbarossa

Por su parte, Tomás Lecuna también optó por mantener un perfil bajo y desarrollar su carrera sin buscar protagonismo en los medios. Actualmente atraviesa una etapa de nuevos desafíos profesionales, con un proyecto que genera especial entusiasmo en su madre.

Aunque los mellizos comparten una historia familiar y valores similares, Georgina reconoce que sus personalidades son bastante diferentes. En declaraciones a GENTE, describió esas diferencias con una frase que refleja la dinámica entre ambos: “Juan es más seco, pero Tomás es más cariñoso”.

La conductora también señaló que, pese a sus caracteres opuestos, mantienen una conexión especial y comparten principios que fueron fundamentales en su crianza.

Georgina Barbarossa es madre de Tomás y Juan Lecuna, dos hijos mellizos de 39 años que tuvo junto a su esposo, Miguel Ángel "Vasco" Lecuna.

Cómo es la relación de Georgina Barbarossa con sus hijos mellizos

La relación entre Georgina y sus hijos se caracteriza por la cercanía y el orgullo que siente por los caminos que cada uno eligió. Después de atravesar la pérdida de su marido y sostener a su familia, la actriz encuentra una satisfacción especial en verlos independientes y felices.

Aunque Tomás Lecuna y Juan Lecuna eligieron profesiones y estilos de vida diferentes, ambos mantienen un vínculo estrecho con su madre. Para Barbarossa, acompañar sus proyectos y respetar sus decisiones representa una parte fundamental de su vida personal, más allá de su reconocida trayectoria artística.