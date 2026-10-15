Mariana Brey confirmó en vivo cuál es su vínculo con Javier Milei: "Es"

La periodista Mariana Brey se refirió en Carnaval Stream a los rumores sobre una eventual candidatura política y cuestionó la manera en que se difundió la información. Además, defendió al presidente Javier Milei y lo describió con una palabra llamativa.

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Brey aseguró que nadie le preguntó si estaba pensando en competir por un cargo político. "Nadie me llamó para chequear si yo eventualmente estoy pensando o no en postularme a algo", afirmó.

En ese sentido, puso en duda la información difundida sobre una encuesta que la involucraría. "Hablan de una encuesta, no dan el resultado de una encuesta, no sé quién hace la encuesta", señaló y agregó: "Nunca nadie a mí me llamó, me contactó para preguntarme".

"Yo leo todo el contenido de la nota y empiezo a entender cada vez más al Presidente cuando dice ‘no se odia lo suficiente a los periodistas’. Y después se enojan, se ofenden y lloran por ahí", sostuvo.

Mariana Brey dio su valoración sobre el presidente Javier Milei.

La imagen editada con Milei: “Es misoginia”

Por último, Brey cuestionó una imagen editada en la que aparece besando al mandatario y consideró que transmite un mensaje machista. "La foto no es más que misoginia. Y mirá que yo no me victimizo", expresó y consideró: "¿Qué querés decir con esta foto? Que solamente podría llegar a conseguir algo en la vida, en general, solamente porque termino con alguien de poder". Luego, concluyó: "No me ofende para nada. De hecho es un churro el Presidente, me parece espléndido".