Durante la emisión de su programa en Radio Mitre, el conductor Eduardo Feinmann y su columnista económico Willy Kohan analizaron las cifras recientes del índice de precios y contrastaron la evolución de los datos con los pronósticos previos que había realizado el Gobierno nacional.

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El intercambio se dio luego de que se conociera la cifra de inflación de septiembre, que registró una leve suba al ubicarse en el 1,9% frente al 1,7% registrado en agosto. Al evaluar el escenario actual, los periodistas remarcaron que el registro general oculta subas mucho más severas en los rubros de primera necesidad que afectan a la población.

Las promesas oficiales y la distancia con el índice real

Al debatir sobre el curso de los precios, Feinmann y Willy señalaron la brecha entre los números vigentes y las declaraciones públicas de los máximos funcionarios del Ejecutivo. En ese sentido, recordaron que el presidente Javier Milei había anticipado que el índice comenzaría con cero en el mes de agosto.

"Muy lejos de lo que soñaba en algún momento o dijo el presidente en algún momento que en agosto iba a empezar con cero", apuntó el conductor durante la charla al aire. Ante ese comentario, su columnista coincidió de forma categórica: "Está lejos, está lejos. No ocurrió ni tampoco va a ocurrir, por lo menos en el corto plazo".

Asimismo, los periodistas pusieron el foco en las expresiones de la conducción económica. "Y todavía estamos muy lejos de lo que prometiera en abril el propio ministro Caputo, ¿no? Que los mejores 18 meses iban a empezar antes", cuestionaron durante el análisis, en referencia a las previsiones de reactivación que el titular del Palacio de Hacienda había situado a partir de ese período.

Expectativas de mercado y una economía que se arrastra

Durante el análisis sectorial, se detalló que las estimaciones privadas proyectan un escenario amesetado para los próximos meses. Según se indicó en la mesa, las expectativas del mercado sitúan la variación de precios en un 1,7% para el mes en curso, un 1,6% para el siguiente y un 1,8% para diciembre, oscilando siempre en torno a los valores actuales.

"Frente a lo que venía es un dato bueno, pero sigue estando en niveles elevados y con la economía que se arrastra", explicaron durante el diálogo radial, a la espera de que la actividad productiva pueda mostrar algún repunte recién hacia el último trimestre del año.

Con el registro del 1,9% de septiembre, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 23,6%, consolidando un período de cinco meses consecutivos con variaciones mensuales instaladas en la zona del 2%.

El impacto directo en el bolsillo: alimentos y tarifas

Más allá de la cifra general del 1,9%, la columna económica de Radio Mitre subrayó que el golpe principal sobre los ingresos familiares estuvo determinado por los incrementos en rubros esenciales y regulados, entre los que destacaron las cuotas de los colegios y los servicios básicos.

"Lo que le pegó a la gente muy fuerte en el bolsillo no fue ese 1,9%. Sino el 3,1% en alimentos y en tarifas", detallaron en el piso al enumerar las alzas que incidieron de lleno en los gastos de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Hacia el cierre del análisis, advirtieron además sobre el rol que juega la contención en los valores de los hidrocarburos para evitar un salto mayor en el índice general: "Menos mal que está amortiguado el precio de los combustibles. Si no, estamos hablando de otra cosa".