María Valenzuela decidió contar la verdad sobre su estado de salud: "No puedo”

Durante una charla a corazón abierto con el periodista Nicolás Peralta para Revista Pronto, María Valenzuela decidió compartir con el público algunas confesiones íntimas relacionadas con su presente laboral y, además, revelar cómo se encuentra de salud mientras continúa con la gira de la obra de teatro Viudas e hijas.

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En ese sentido, la actriz se refirió al cariño que recibe del público durante sus presentaciones en distintas localidades del interior del país y destacó el vínculo que construyó con sus seguidores a lo largo de los años: “Me pasan varias cosas. Por un lado agradezco el trabajo y en el interior me reciben como si fuera la hija, la prima, la nieta, con mucho amor. Eso tiene que ver con la televisión. Me han visto tanto tiempo y tantos años actuar en novelas, que me sienten parte de la familia”.

María Valenzuela en el elenco de la obra de teatro Viudas e Hijas.

Luego, María habló sobre el impacto que tuvo en ella cumplir 70 años y reconoció que el cambio de década también estuvo acompañado por algunas dificultades físicas que afectan su rutina: “No lo puedo creer que tengo 70 y me pregunto qué pasó en el medio. El cambio de década me pegó mal. Me quiero matar. Sí, me pegó mal. 70 años suena fuerte. Además, tengo unos problemitas físicos que me tienen a mal traer. Tengo artrosis y tengo el manguito rotador totalmente destrozado. Es re doloroso, terrible. No te puedo explicar lo que me duele, no puedo levantar los brazos, no puedo hacer nada”.

Finalmente, la actriz brindó más detalles sobre las lesiones que tiene en ambos hombros y explicó que, pese a las dificultades y al dolor, decidió continuar trabajando: “Tengo un tendón cortado en los hombros. En realidad, tengo el problema en los dos hombros y un poco en el brazo. Pero así todo, no me quedo quieta y laburo. No queda otra, hay que laburar porque si no, no comemos en este país”.

El éxito de la obra de teatro Viudas e Hijas

Viudas e Hijas es una comedia teatral argentina dirigida por Héctor Díaz y protagonizada por María Valenzuela y Nora Cárpena, acompañadas por un elenco que incluye a Iliana Calabró, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea. Tras una aclamada temporada en la emblemática calle Corrientes de Buenos Aires, la obra inició una gira nacional por los principales teatros de las provincias argentinas.

Asimismo, la trama gira en torno a una madre y sus hijas que, tras recibir una sorpresiva y millonaria herencia, se ven obligadas a cumplir una estricta condición para cobrarla. Para recibir el monto deben decir la verdad, lo que desata un enredo que expone la avaricia, los secretos ocultos y la complejidad de los vínculos familiares.