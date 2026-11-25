La continuidad de María Fernanda Callejón en el programa de Moria Casán quedó en el centro de las especulaciones después de varios cruces al aire entre ambas. En medio de los rumores sobre su futuro laboral, la actriz habló sobre la relación con la conductora y confirmó que no seguirá en el ciclo, además de anticipar nuevos proyectos profesionales.

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María Fernanda Callejón confirmó que no seguirá en el programa de Moria Casán

En diálogo con PrimiciasYa, María Fernanda Callejón se refirió a las versiones sobre su posible salida del programa y sorprendió al confirmar que no continuará formando parte del equipo de la diva. La decisión se produce después de varios intercambios picantes que protagonizó con Moria Casán frente a las cámaras.

Al explicar cómo vive las diferencias con la conductora, la actriz buscó quitarle dramatismo a los episodios y señaló que forman parte de la dinámica habitual del ciclo. "El cruce es algo normal dentro de lo que es un programa que no deja de tener chispa y debate", sostuvo.

Sin embargo, al ser consultada sobre su futuro en el espacio televisivo, Callejón dejó en claro que su permanencia no está prevista por el momento. "Lo que sí te puedo adelantar que no continuaré, porque hasta el momento no hubo acuerdos, y también algunas cositas nuevas tengo en mente", aseguró al mencionado medio.

De esta manera, la actriz confirmó que su salida responde a la falta de acuerdos para continuar en el programa y no necesariamente a los enfrentamientos que mantuvo con la conductora.

Qué pasó entre María Fernanda Callejón y Moria Casán

Las especulaciones sobre la continuidad de Callejón cobraron fuerza después de un tenso episodio que protagonizó con Moria Casán durante una de las emisiones del programa.

En medio de un intercambio de opiniones, la actriz sorprendió al dirigirse a la conductora con una expresión en inglés: "Shut up". La frase generó una reacción inmediata de la diva, que no dejó pasar el comentario y respondió con firmeza: "¡Ningún shut up!".

El momento tuvo repercusión y alimentó las versiones sobre un posible conflicto entre ambas. Sin embargo, Callejón explicó que este tipo de situaciones no representan necesariamente un problema en la relación profesional y que los debates forman parte del estilo del programa.

Sus declaraciones buscaron diferenciar los cruces televisivos de los motivos que finalmente determinaron su decisión de no continuar en el ciclo.

Los nuevos proyectos laborales de María Fernanda Callejón

Más allá de su salida del programa de Moria Casán, la actriz ya se encuentra enfocada en las oportunidades que podrían marcar su próxima etapa profesional. Según contó, está trabajando junto a su representante en el análisis de distintas propuestas.

"Con mi mánager estamos evaluando varias cositas: tanto en tele, como teatro y también algo que se está negociando afuera", adelantó Callejón, sin revelar nombres ni detalles sobre los proyectos que tiene en carpeta.

ras confirmar su salida del ciclo, María Fernanda Callejón contó que está analizando distintas propuestas junto a su representante.

Las alternativas contemplan diferentes ámbitos del espectáculo, desde la televisión hasta las tablas, además de una posible propuesta laboral fuera de Argentina. Por el momento, ninguna de esas negociaciones fue presentada como un proyecto confirmado.