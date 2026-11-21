Moria Casán dio su opinión sobre una de las separaciones más comentadas de la semana y lo hizo con su estilo inconfundible. La conductora analizó en su programa el final de la relación de Marta Fort y su ex, y su postura sorprendió a más de uno. En vez de ponerse de un lado, dijo que entiende a los dos.

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La separación

Marta Fort anunció en sus redes el final de su relación con Juan Manuel Ramírez tras cinco meses de noviazgo, según se informó. En su comunicado, usó la palabra "inseguros" y dio a entender que la decisión tuvo que ver con la actitud de él. La polémica creció con los comentarios posteriores.

Moria Casán se puso del lado de Marta Fort.

"Los dos tienen razón"

Moria habló del tema en La mañana con Moria, de El Trece. "Yo creo que los dos tienen razón", comenzó. Y explicó cómo ve ella a las parejas nuevas: "Cuando es una pareja nueva los dos están súper enamorados y apasionados y después cuando empieza la convivencia y ven hasta dónde llega el uno y el otro empieza la competencia. Es entendible de parte de los dos".

Un elogio a Marta

La conductora destacó a la joven. "Marta es una joven hermosa, con una gran personalidad, que está en su mejor momento", dijo. Y agregó una idea sobre el ritmo de vida: "Si vos salís con alguien, tiene que llevar tu ritmo de vida".

La defensa de él

Fue ahí donde llegó la frase más comentada. "Lo entiendo perfecto al pibe, es un amor. Tampoco migajea, no puede pagar todas las noches 1500 dólares una cena. Y por más que pueda, él no tiene ganas de eso", sostuvo. Antes había resumido el punto en una sola idea: "Es mucho dinero".

En el intercambio, Moria también dijo que vivió situaciones parecidas. "A mí esto me pasó", resumió, sin dar más detalles. Con ese comentario, le puso un toque personal a su análisis.

Un debate abierto

Entre un comunicado filoso, un ex que hablaba y una diva que repartió razones, la separación de Marta Fort se convirtió en tema de mesa de todos los días. Y Moria, con su "los dos tienen razón", dejó claro que en el amor, como en la tele, a veces lo mejor es no tomar partido.