Marcelo Polino le respondió a Lali Espósito: "Menos Netflix mental"

Los comentarios de Marcelo Polino en La Mañana con Moria no cayeron para nada bien a Lali Espósito. El periodista, quien reemplazó a Moria Casán en la conducción de su programa de forma transitoria, había dado a entender que el vínculo entre La One y la artista no estaba atravesando su mejor momento.

Esto, desde luego, generó que la autora de Fanático saliera a dar su punto de vista. "No sé el querido Polino qué dice. (...) No solo que es falso, sino que hay pruebas claras que se pueden chequear", le señaló ella a Ángel de Brito por mensajes de WhatsApp. "Lo de Polino es una gran maldad. Sabemos por qué, ja. Pasaba a decirte esto, es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche Polino", indicó, mencionando que "Ladri Depósito lo confundió" y que "lo de él es por el Javo, me parece", en relación a su vínculo por el presidente.

La respuesta de Marcelo Polino

Haciéndose eco de esto, el reconocido trabajador de prensa salió a defenderse en redes sociales. "Aclaración por mis dichos en La mañana con Moria así me ahorro 300 notas (que igual agradezco). Mi distanciamiento con Lali es de 2021, cuando se portó para el orto conmigo. Se lo dije en su momento, frontal como siempre", explicó primeramente.

Con relación al vínculo que tejió Lali entre la postura política de Polino y su disgusto por ella, aseveró: "No flashees trasfondos políticos: Javier Milei ni era diputado cuando pasó. No me quieras meter en 'La Grieta'". Sobre la serie de Moria, en tanto, comentó: "Conté lo que pasó en la filmación. Los invitados famosos estábamos todos en un salón del palacio y vos, sola en otro. No es bueno ni malo. Es lo que pasó".

El comunicado de Marcelo Polino sobre la respuesta de Lali.

"Y si alguna vez necesitás aclarar algo, llamame a mí, como en aquellas madrugadas cuando yo estaba en París", añadió, para concluir con un picante: "Calma. Menos Netflix mental y más realidad".