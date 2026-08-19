Lali rompió el silencio y habló de los rumores de distanciamiento con Moria Casán: "Muy mala"

Lali Espósito decidió hacerle frente a los rumores que señalaban un posible quiebre en su vínculo con Moria Casán, los cuales surgieron luego de las declaraciones que Marcelo Polino hizo este martes por la mañana en La Mañana con Moria, reemplazando a la diva en la conducción del ciclo.

"Me dijeron que Moria lo dio todo en el escenario (durante la presencia de ella en los shows de la cantante) y ni siquiera fue a saludarla al camarín ella, tengo gente muy allegada a mí que estaba ahí", fue lo que comentó el periodista, quien a pesar de que contó que Lali "sí le dejó un ramo de flores y fue atendida como una reina", no por ello la polémica dejó de estar instalada. Primero fue La One quien contestó a su manera, con un posteo de X donde deslizó "Loviu gladiadora". Ahora contestó la pareja de Pedro Rosemblat.

Lali Espósito junto a Moria Casán.

¿Qué dijo Lali sobre los dichos de Polino?

Durante la emisión más reciente de LAM, Ángel de Brito comentó que mantuvo un diálogo con Lali respecto a este tema que tanta repercusión tuvo en el plano mediático. "Hola Ángel, como te dice La One. Te escribo por lo que vi recién que pusiste en X y porque me pinta, pero no sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo que es falso, sino que hay pruebas claras que se pueden chequear como, por ejemplo, en qué horarios grabó cada quien y las fotos con un montón de los que estaban allí", le envió la autora de Fanático.

En esa misma línea, aseveró: "Lo de Polino es una gran maldad. Sabemos por qué, ja. Pasaba a decirte esto, es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche Polino". Tras ello, aseguró que "Ladri Depósito lo confundió" y que "lo de él es por el Javo, me parece", en relación a su vínculo por el presidente. "Me dice Lali: 'Igual me chupa un huevo. Solo que veo una muy mala intención en inventar todo esto, que justamente se aleja mucho de mi forma de ser", concluyó De Brito con su relato.