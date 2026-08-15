Lali rompió el silencio y habló sobre Moria Casán en medio de la polémica por su ausencia: "Salió la serie"

La ausencia de Lali Espósito en la avant premiere de Moria, la serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán, quedó en el centro de las miradas apenas se conoció la lista de invitados al evento especial realizado en el teatro Lola Membrives. La cantante no fue la única gran ausente: tampoco estuvo Susana Giménez, otro faltazo que llamó la atención entre quienes esperaban ver a las figuras más cercanas a la diva en la alfombra roja.

Moria salió a bajarle el tono a los rumores

Ante las versiones de un distanciamiento, la propia Moria Casán tuvo que salir a aclarar el vínculo. "Está todo bien", habría señalado en un primer momento, aunque después profundizó en una entrevista. Explicó que la organización del evento estuvo a cargo de Netflix y que ella no decidió quiénes recibían las invitaciones: "De Lali no sé nada, de invitar a la gente se ocupa Netflix", afirmó.

Lali no estuvo en la presentación de la serie de Moria Casán.

Y agregó una precisión sobre el círculo que la acompañó esa noche: "No estaba Lali, pero porque no era de mi círculo familiar. De ella soy conocida y tengo la mejor. Participó en un podcast mío, después me invitó a hacer algo con ella e hice todo lo que pude".

La conductora también dejó en claro que no vivió la ausencia como un gesto personal. "Ni me di cuenta que no estaba Lali. Hace poco me llamó para contarme algunas cositas. Siento que no es nada personal conmigo. Son modos, no tengo ningún problema con eso", expresó.

La respuesta de Lali, a su manera

Recién ahí llegó la reacción de Lali Espósito, y no fue a través de un comunicado ni de una entrevista: la artista aprovechó un momento de uno de sus shows para pronunciarse.

Sobre una imagen suya durante una presentación, escribió "¡¿Quiénes son?!" y sumó, debajo, el mensaje que terminó de marcar postura: "Aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración, adoración es total", acompañado de un corazón blanco. En ningún momento hizo referencia directa a la polémica por su ausencia ni a las versiones de conflicto.

La serie ya está disponible

Moria se estrenó este viernes en Netflix y recorre distintas etapas de la vida y la carrera de la diva, desde sus comienzos hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes del espectáculo argentino.