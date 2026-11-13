Marcelo Bonelli se hartó de Milei y expuso la peor "estrategia" de su gobierno: "Hace mucho tiempo"

Marcelo Bonelli analizó en TN el dato de inflación de octubre, que fue del 2,2%, y advirtió sobre las dificultades para que el índice pueda perforar el 2% mensual. El periodista señaló que el resultado expone el mal momento del gobierno de Javier Milei.

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Tras conocerse el informe del Indec, Bonelli explicó algunos de los factores que impulsaron los precios durante octubre. "Aumentaron porque en algún momento tienen que aumentar los productos frescos, porque son estacionales. Y además aumentan mucho todo lo que son servicios", señaló el periodista.

El conductor también puso el foco en los gastos vinculados al hogar, entre ellos los relacionados con la vivienda y las expensas. "Siguen aumentando los gastos del hogar, los gastos de vivienda, las expensas", sostuvo.

Para Bonelli, el dato de octubre tuvo un aspecto negativo porque superó las previsiones del mercado. "Fue un dato negativo, primero porque superó el 2%, se esperaba 1,9%”, afirmó y agregó: "Confirma lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. No hay que analizar los datos por una foto inflacionaria, sino por un proceso”.

Marcelo Bonelli se hartó de Milei y expuso la peor "estrategia" de su gobierno.

La crítica a la estrategia del Gobierno

Bonelli también apuntó contra la política económica del Gobierno en materia de inflación. Mientras analizaba el escenario posterior al dato de octubre, el periodista sostuvo que la estrategia oficial no estaría alcanzando los resultados esperados. Para Bonelli, "la estrategia del Gobierno en materia inflacionaria", al menos en la actualidad, "no está respondiendo.