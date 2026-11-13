El durísimo discurso de Rosario Ayerdi contra Javier Milei tras ganar el Martín Fierro: "Como el or..."

Rosario Ayerdi ganó el Martín Fierro de Cable a Mejor Labor Periodística Femenina y dedicó su discurso a sus compañeros de Argenzuela, a Jorge Rial y, especialmente, a la audiencia. La periodista destacó el vínculo con la sociedad y sostuvo que muchos televidentes atraviesan una situación difícil por las medidas del gobierno de Javier Milei.

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Luego de recibir el premio, Rosario Ayerdi agradeció especialmente a sus compañeros de Argenzuela y del canal, tanto a quienes trabajan delante de cámara como detrás de escena. "La verdad que somos unos laburantes y un grupo hermoso", afirmó.

La periodista también tuvo dos agradecimientos especiales. El primero fue para Jorge Rial, con quien comparte el programa: "La tengo bastante fácil, laburo con el número uno de la televisión", expresó. El segundo estuvo dirigido a la audiencia, a la que destacó por el acompañamiento que recibe durante sus apariciones en televisión.

La crisis económica

Ayerdi puso el foco en las personas que se acercan a los periodistas en la calle y les cuentan cómo atraviesan la actualidad. "Esa gente cuando te la cruzás en la calle te agradece y no hace otra cosa más que agradecerte, porque la está pasando como el orto. La está pasando muy mal la gente", sostuvo.

El durísimo discurso de Rosario Ayerdi contra Javier Milei tras ganar el Martín Fierro.

En ese sentido, relató una frase que, según contó, escucha habitualmente de los televidentes: "‘Che, ustedes son la voz nuestra. A nosotros no nos escucha nadie y ustedes son esa voz’. Nosotros queremos ser esa voz".