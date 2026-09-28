Marcelo Bonelli expuso en vivo a Milei y destrozó a su gobierno: "Así cualquiera..."

Marcelo Bonelli erigió este fin de semana una crítica contundente contra el gobierno de Javier Milei, al cuestionar el superávit fiscal que tanto esgrime la gestión libertaria y apuntarle a la falta de inversión en obra pública, frenada desde los comienzos de su mandato.

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"Hay que recordar Marcelo que casi por unanimidad en el gobierno de Mauricio Macri se aprobó la urbanización de las 5.000 y pico de villas. Este gobierno decidió levantar todo eso", le comentó al pasar uno de sus compañeros en el programa que conduce por Radio Mitre, de lo cual se valió el periodista para hacer su denuncia.

Marcelo Bonelli cuestionó las medidas económicas de Javier Milei.

¿Qué dijo Marcelo Bonelli sobre Javier Milei?

"Y pero si este gobierno no hace ninguna obra, ¿no viste cómo están las rutas? Así cualquiera tiene superávit", disparó tajante. Para darle más asidero a su declaración, señaló: "Si en tu casa dejás de comer, vas a tener más plata, pero no podés dejar de comer. Y si dejás de arreglar tu casa, vas a tener más plata, pero tu casa se empieza a derrumbar".

"Con todo lo que se implica", le respondió entonces su colega. Seguido a ello, Bonelli profundizó: "No, porque si después lo querés arreglar, te sale el doble. Si vos tenés una mancha de humedad y no la arreglás, esa mancha avanza y cuando la querés arreglar, te sale el doble. Lo mismo pasa con las rutas y muchas cosas".